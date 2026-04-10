Ngày 10/4, tác giả Nguyệt Trương ra mắt cuốn sách Vở diễn cuộc đời - tác phẩm mang màu sắc chiêm nghiệm, hướng người đọc đến hành trình quan sát và thấu hiểu bản thân giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực.

Tác giả Nguyệt Trương chia sẻ, trong bối cảnh con người liên tục cập nhật thông tin, hoàn thành công việc và duy trì các mối quan hệ, cuốn sách đặt ra câu hỏi: Chúng ta có thực sự hiểu mình đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao và sống như thế nào?

Vở diễn cuộc đời ra đời từ chính khoảng trống ấy, khi con người vận hành tốt trong cuộc sống nhưng lại thiếu sự kết nối sâu sắc với bản thân.

Tác giả Nguyệt Trương tại lễ ra mắt sách.

Tác phẩm mở ra góc nhìn gần gũi: mỗi người đều đang sống trong một "vở diễn" của riêng mình, đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong gia đình, công việc và xã hội.

Tuy nhiên, không ít người nhận ra mình đã đi quá lâu trong những vai diễn quen thuộc, đến mức khó phân biệt đâu là lựa chọn có ý thức, đâu là phản xạ vô thức. Cuốn sách không kêu gọi từ bỏ mà gợi mở một khả năng khác - dừng lại để quan sát và hiểu rõ cách mình đang sống.

Với hơn 10 năm giảng dạy tại Học viện Múa Quốc gia Việt Nam, Nguyệt Trương đúc rút triết lý: sự trưởng thành thực sự diễn ra trong phòng tập - nơi con người lặp lại, điều chỉnh và đối diện với chính mình.

Một điểm nhấn của cuốn sách là mô hình R.E.S.E.T gồm 5 bước: Nhận diện, khám phá, dọn dẹp, thiết lập và chuyển hóa. Đây không chỉ là lý thuyết mà là lộ trình thực hành, giúp người đọc áp dụng trực tiếp vào đời sống.

Tác phẩm gồm 12 chương, tương ứng với 12 chặng dừng để quan sát bản thân. Cuối mỗi chương là phần "phòng tập" với câu hỏi và bài tập cụ thể, khuyến khích người đọc chủ động tham gia vào quá trình thay đổi.

Nhà giáo Ưu tú Đỗ Thị Thu Hằng - nguyên Phó Hiệu trưởng Học viện Múa Quốc gia Việt Nam nhận xét, cuốn sách được viết với phong cách riêng, kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm cá nhân và chất liệu đời sống. Các câu chuyện đan xen thực - hư, cách tiếp cận linh hoạt, không khuôn mẫu.

Đặc biệt, những dẫn chứng tưởng chừng giản dị lại chạm đến thách thức lớn: thay đổi những nếp nghĩ và thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân phải xác định rõ điều mình mong muốn, hành động có ý thức và không ngừng kiến tạo cách nghĩ mới.

Vở diễn cuộc đời không chỉ dành cho những người đang gặp khủng hoảng mà còn cho cả những ai đang sống ổn định nhưng mong muốn hiểu sâu hơn về chính mình.

Thông điệp xuyên suốt của cuốn sách không phải là trở thành phiên bản tốt hơn để thể hiện ra bên ngoài, mà là sống có ý thức và chân thực hơn từ bên trong.