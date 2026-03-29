Gia đình anh Đặng Văn Thái (SN 1994) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa Mai (SN 1994) trú thôn 5, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Kết hôn cuối năm 2018, niềm hạnh phúc đến với vợ chồng trẻ khi năm 2020, chị Mai sinh đôi hai con trai là Đặng Hoàng Phúc và Đặng Hoàng Đức. Đến năm 2023, gia đình đón thêm bé Đặng Hoàng Duy Nhân, tưởng chừng cuộc sống đã đủ đầy, trọn vẹn.

Bé Đặng Hoàng Đức đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Ảnh: Đ.T

Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập đến. Năm 2022, khi mới hơn 2 tuổi, bé Phúc bị chẩn đoán mắc ung thư máu. Suốt hơn hai năm ròng rã, vợ chồng anh Thái dốc toàn bộ sức lực, tiền bạc để chạy chữa cho con. Dù đã cố gắng đến kiệt quệ, cuối năm 2024, bé Phúc không qua khỏi, để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình.

Nỗi mất mát chưa kịp nguôi ngoai, tháng 8/2024, gia đình tiếp tục nhận tin dữ: bé Đặng Hoàng Đức, người em sinh đôi còn lại cũng mắc ung thư máu giống anh mình.

Bé Đức bị bong tróc da sau ca ghép tế bào lần 1 không thành công. Ảnh: Đ.T

“Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau khi mất con, chúng tôi lại nhận tin bé Đức cũng mắc ung thư máu. Nỗi đau này không thể diễn tả bằng lời. Chúng tôi đã vay mượn 1 tỷ đồng để mua thuốc ngoài và thực hiện ca ghép tế bào gốc lần đầu cho con. Thế nhưng, ca ghép không thành công, cơ thể con trở nên yếu ớt, da dẻ bong tróc, nhìn con đau đớn mà lòng chúng tôi xót xa tột cùng”, chị Mai nghẹn ngào.

Hiện bé Đức đang điều trị tại khoa H8 - khoa Ghép tế bào gốc - Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội). Cậu bé nhỏ gầy, mái đầu không còn tóc, ngày ngày chống chọi với kim tiêm, thuốc men và những đợt truyền hóa chất đau đớn, thay vì được vui chơi, đến trường như bạn bè cùng trang lứa.

Theo các bác sĩ, ghép tế bào gốc là phương pháp mang lại nhiều hy vọng nhất cho bé Đức. Gia đình đã dồn toàn bộ nguồn lực để thực hiện ca ghép lần đầu, nhưng không thành công, kéo theo nhiều biến chứng, khiến tình trạng sức khỏe của bé trở nên phức tạp hơn, chi phí điều trị cũng tăng cao.

Anh Thái cho biết, hiện các bác sĩ đang xây dựng phác đồ để tiến hành ghép tế bào gốc lần hai, song chi phí quá lớn, vượt xa khả năng của gia đình.

Bé Đức đau đớn nằm chờ trong phòng ghép tuỷ. Ảnh: Đ.T

“Các bác sĩ đang chuẩn bị ghép lại lần hai, nhưng không ai biết con có đủ sức khỏe để vượt qua hay không. Tôi có ba đứa con, một đứa đã mất. Dù mệt mỏi thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng bằng mọi cách để níu giữ sự sống cho con”, anh Thái nghẹn ngào.

Chia sẻ với PV, bác sĩ Nguyễn Tiến Lợi, người trực tiếp điều trị cho bé Đức, cho biết: “Tình trạng của bé rất nặng. Đức đã trải qua ca ghép tế bào gốc lần 1 với chi phí khoảng 1,1 tỷ đồng nhưng không thành công. Nếu sức khỏe ổn định, gia đình sẽ phải tiếp tục ghép lần 2 với mức chi phí tương tự”.

Ông Phạm Văn Đan, Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên xác nhận, gia đình anh Thái thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Suốt thời gian qua, gia đình gần như kiệt quệ tài chính vì lo chạy chữa cho các con.

“Gia đình có hai con mắc ung thư, một cháu đã mất, cháu còn lại đang chờ ghép tế bào gốc. Hoàn cảnh hiện rất khó khăn, bất hạnh. Rất mong các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để gia đình có thêm kinh phí cứu cháu”, ông Đan chia sẻ.

Hình ảnh kiên cường của bé Đức trước khi thực hiện ca ghép lần 1. Ảnh: Đ.T

Giữa những ngày tháng ngặt nghèo, khi mọi nguồn lực đã cạn kiệt, gia đình anh Thái chỉ còn biết bấu víu vào sự sẻ chia của cộng đồng, hy vọng có thêm cơ hội níu giữ sự sống cho đứa con nhỏ đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.

Bạn đọc giúp em Đặng Hoàng Đức có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.078 (bé Đặng Hoàng Đức) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Đặng Văn Thái (bố của bé Đức) theo địa chỉ: thôn 5, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0869588696