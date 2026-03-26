MS 2026.075

Trên giường bệnh, Nga không giấu nổi những giọt nước mắt sau biến cố lớn của cuộc đời. Cô bé vừa bước vào lớp 6 đã phải đối diện với nỗi đau mất đi một phần cơ thể, giấc mơ đến trường bỗng trở nên xa vời.

Để giữ sự sống cho cô bé, các bác sĩ buộc phải cắt một bên chân

Đầu tháng 6/2025, Nga xuất hiện những cơn đau ở đầu gối và ngày càng dữ dội. Thăm khám tại Bệnh viện huyện Quỳ Hợp (cũ), bác sĩ chẩn đoán Nga bị viêm xương, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Cuối tháng 6/2025, kết quả sinh thiết xác định Nga mắc ung thư xương khiến cả gia đình suy sụp. Đến cuối tháng 7/2025, Nga được chuyển ra Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), bắt đầu hành trình điều trị đầy gian nan.

Tại khoa Nhi, cô bé phải trải qua 14 đợt điều trị hóa chất liên tiếp. Mỗi lần điều trị, cơ thể Nga lại kiệt quệ vì những cơn đau. Nhưng đau đớn hơn, để cứu tính mạng Nga, các bác sĩ buộc cắt bỏ chân trái của cô bé.

“Sau ca phẫu thuật, khi tỉnh dậy nhìn thấy mất một bên chân, con òa khóc nức nở. Con tâm sự, con muốn đi học cùng các bạn. Nhìn con, lòng tôi đau đớn trong bất lực”, chị Vi Thị Thu (SN 1986, mẹ bé Nga) chia sẻ.

Mơ ước của Nga là sớm khỏe mạnh, được lắp chân giả để có thể đến trường học cùng bạn bè

Gia đình chị Thu thuộc diện hộ nghèo ở bản Mánh (xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An). Vợ chồng chị chỉ làm nương rẫy, thu nhập quanh năm chỉ từ lúa, ngô, khoai sắn. Trong khi nhà có tới 6 miệng ăn. Từ ngày bé Nga mắc bệnh, kinh tế gia đình càng khó khăn hơn.

“Chi phí phẫu thuật và điều trị cho con khá tốn kém. Trong quá trình điều trị phải mua nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm, cộng với tiền ăn ở, đi lại… đến nay đã lên tới gần 200 triệu đồng.

Số tiền này chúng tôi phải vay ngân hàng theo diện hộ nghèo. Hiện giờ tôi hết đường xoay xở, trong khi việc điều trị cho con vẫn còn dài”, chị Thu nghẹn ngào.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K Tân Triều), bệnh nhân Lo Thị Thủy Nga mắc ung thư xương đang điều trị tại Khoa Nhi trong thời gian dài, chi phí tốn kém.

Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ làm nông thu nhập thấp; ông nội em từng mất vì ung thư máu năm 2007. Hiện gia đình rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

Ông Lo Văn Thông, Trưởng bản Mánh (xã Mường Chọng), cho biết, gia đình chị Vi Thị Thu là hộ nghèo tại địa phương. Từ khi cháu Nga phát bệnh phải điều trị dài ngày, gia đình đã vay mượn nhiều nơi và hiện rơi vào cảnh kiệt quệ về kinh tế.

Gia đình chị Thu thuộc diện hộ nghèo ở địa phương

Hình ảnh cô bé dân tộc Thái ngồi lặng lẽ trong phòng bệnh nhìn ra khung cửa sổ với ánh mắt buồn khiến nhiều người xót xa. Nga từng thủ thỉ với mẹ, mong bệnh chóng khỏi để được về nhà đi học trở lại. Lúc này, sự nâng đỡ của bạn đọc cùng các nhà hảo tâm sẽ là cơ hội để Nga tiếp tục được chữa bệnh, được lắp chân giả để thực hiện ước mơ trở lại trường học cùng bạn bè trang lứa.

Bạn đọc giúp em Lo Thị Thủy Nga có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.075 (em Lo Thị Thủy Nga) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Chị Vi Thị Thu (mẹ của Thủy Nga) theo địa chỉ: Bản Mánh, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0377837542.