Cổ động viên Na Uy trên sân vận động tại World Cup 2026. Ảnh: Alamy/Thesun

Không chỉ để lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ, World Cup còn tạo nên một xu hướng đặc biệt tại nhiều quốc gia Mỹ Latinh khi ngày càng nhiều bậc phụ huynh lựa chọn tên các ngôi sao bóng đá để đặt cho con mới sinh.

Tại Peru, số trẻ mang tên Haaland đang gia tăng, trong khi tại Argentina, cái tên Lionel cũng trở nên phổ biến hơn sau hành trình của đội trưởng Lionel Messi tại giải đấu, theo Dailynewnation.

Người phát ngôn Cơ quan Đăng ký dân sự Peru cho biết, hàng trăm trẻ sơ sinh tại nước này đã được đặt theo tên tiền đạo người Na Uy Erling Haaland. Bên cạnh đó, những cái tên gắn với các ngôi sao bóng đá như Messi, Neymar hay Cristiano Ronaldo vẫn tiếp tục được nhiều gia đình lựa chọn, với khoảng 30.000 lượt đăng ký cho mỗi tên.

Tại Mexico, một giấy khai sinh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một bé gái được cho là mang tên Quinona Ysisidra Morita Haaland Guevara. Cái tên này được ghép từ hai cầu thủ Mexico Julian Quinones và Gilberto Mora, cùng tiền đạo Erling Haaland của Na Uy. Trong đó, "Ysisidra" được cho là lấy cảm hứng từ câu nói quen thuộc của người hâm mộ Mexico, có nghĩa là "Biết đâu lại được thì sao".

Dù giới chức chưa xác nhận tính xác thực của giấy khai sinh nói trên, câu chuyện vẫn phản ánh sự gắn kết cảm xúc của nhiều người hâm mộ với bóng đá trong suốt giải đấu.

Tại tỉnh Salta (Argentina), Enzo, Emiliano và Lionel nằm trong nhóm những tên bé trai phổ biến nhất ngay trước trận chung kết. Chính quyền địa phương gọi đây là một phần của "hiện tượng World Cup".

Ba cái tên này lần lượt gắn với tiền vệ Enzo Fernandez, thủ môn Emiliano "Dibu" Martinez và đội trưởng Lionel Messi.

Theo bà Fabiola Molina, người dẫn chương trình podcast về nuôi dạy con "Sin manual para padres" tại Mexico City, việc đặt tên con theo thần tượng không phải là điều mới tại Mỹ Latinh.

Bà cho rằng làn sóng đặt tên theo các ngôi sao bóng đá hiện nay tương tự xu hướng trước đây, khi nhiều gia đình từng đặt tên con là Kevin hoặc Brian trong giai đoạn nhóm nhạc Backstreet Boys nổi tiếng.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng một cái tên không quyết định tương lai của một đứa trẻ.

"Chỉ vì bạn tên là Messi hay Lionel không có nghĩa bạn sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi. Tên gọi không quyết định số phận", bà nói.

Khép lại World Cup, sức ảnh hưởng của giải đấu không chỉ được thể hiện qua kết quả trên sân cỏ mà còn lan rộng tới đời sống xã hội, tạo ra xu hướng đặt tên cho trẻ sơ sinh.