Kyle Bylin và Jeremy Morrison là hai em bé chào đời tại Trung tâm Y tế Unity ở thành phố Grafton, bang North Dakota (Mỹ), vào ngày 26/1/1988. Tuy nhiên, hai đứa trẻ đã được trao nhầm cho gia đình của nhau trước khi xuất viện.

Kyle Bylin (trái) và Jeremy Morrison (phải) đã bị tráo đổi khi mới sinh. Ảnh: People/ Kyle Bylin

Phát hiện bất ngờ

Kyle Bylin và Jeremy Morrison lớn lên hạnh phúc cùng gia đình của mình. Mọi chuyện chỉ được hé lộ khi Kyle Bylin thực hiện xét nghiệm ADN bằng bộ kit quà tặng anh nhận được trong dịp Giáng sinh năm 2024.

Kết quả dẫn anh đến một người dì ruột trên nền tảng nghiên cứu gia phả. Sau đó, cháu trai của bà ấy - Jeremy Morrison, cũng tiến hành xét nghiệm ADN.

Kết quả cuối cùng hé lộ Kyle Bylin và Jeremy Morrison đã bị trao nhầm từ khi mới sinh.

"Tâm trí tôi như hoàn toàn sụp đổ. Chúng tôi không bao giờ nghĩ đây thực sự là một vụ trao nhầm trẻ sơ sinh", Kyle kể.

Jeremy cho biết anh tin vào kết quả sau khi nhìn thấy ảnh anh trai ruột của Kyle và nhận ra những điểm tương đồng về ngoại hình.

Mới đây, Kyle và Jeremy đã khởi kiện Trung tâm Y tế Unity. Họ cho rằng sai sót này đã khiến cả hai mất đi cơ hội được lớn lên trong gia đình ruột thịt của mình.

Evelyn Newton, người đã nuôi dưỡng Kyle từ nhỏ, cho biết bà vẫn luôn xem Kyle là con trai.

"Kyle vẫn là con trai tôi và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tôi cảm thấy mình đã bị cướp mất quãng đời đáng lẽ được ở bên con trai ruột. Không ai có thể lấy lại gần 4 thập kỷ đã mất, từ những bước đi đầu tiên, lần đầu lái xe cho đến ngày con lập gia đình", bà nói.

Về phía bệnh viện, Trung tâm Y tế Unity thừa nhận hai đứa trẻ đã bị trao nhầm, nhưng cho biết chưa có bằng chứng xác định sai sót xuất phát từ ban lãnh đạo hoặc nhân viên bệnh viện, theo Sky news.

Trong thông báo, bệnh viện cho biết do vụ việc xảy ra cách đây gần 40 năm nên các hồ sơ y tế và hồ sơ nhân sự giúp làm rõ vụ việc hiện không còn tồn tại. Bên cạnh đó, không còn thành viên nào trong ê-kíp đỡ sinh năm đó còn làm việc tại bệnh viện.

Cuộc sống hiện tại

Dù biết sự thật về nguồn gốc của mình, Jeremy khẳng định điều đó không làm thay đổi tình cảm dành cho gia đình đã nuôi dưỡng anh.

"Tôi được yêu thương, được chơi thể thao và học hành tử tế. Một xét nghiệm ADN không thể xóa đi hơn 30 năm ký ức", anh nói.

Hiện Jeremy sinh sống tại Colorado, Mỹ và làm thanh tra hàn cho một công ty năng lượng gió. Anh cho rằng nếu không bị trao nhầm, có lẽ mình sẽ ở lại North Dakota, sống cùng cha và anh trai ruột, tiếp quản trang trại trồng ngũ cốc nơi Kyle đã lớn lên.

Trong khi đó, bà Evelyn Newton cho biết chưa bao giờ nghi ngờ Kyle không phải con ruột của mình. Dù cả gia đình đều có mái tóc sáng màu còn Kyle có tóc sẫm màu, bà cho rằng đó chỉ là đặc điểm di truyền bởi chồng bà cũng có người thân tóc đen. Bản thân bà là con nuôi nên cũng không biết những người thân ruột thịt của mình trông như thế nào.

Kyle chia sẻ rằng, khi theo đuổi sự nghiệp học thuật ở xa quê nhà, anh từng nhiều lần tự hỏi vì sao mình khác biệt quá nhiều so với gia đình.

"Tôi luôn thắc mắc vì sao mình lại khác họ đến vậy. Giờ thì tôi hiểu rằng chúng tôi vốn dĩ là những con người hoàn toàn khác nhau", anh nói.

Sau khi biết sự thật, cả Kyle và Jeremy đều đã gặp cha mẹ ruột. Theo họ, những cuộc gặp diễn ra trong không khí ấm áp nhưng cũng đầy ngượng ngùng.

Kyle cho biết tất cả các thành viên trong hai gia đình đều đang cố gắng thích nghi với thực tế mới và xây dựng mối quan hệ với những người mà trước đây họ chưa từng biết đến.