Cây có tên là President (tạm dịch: Tổng thống), ẩn mình trong Vườn quốc gia Sequoia, bang California (Mỹ) được xem là một trong những cây cổ thụ ấn tượng nhất hành tinh.

Cây Tổng thống trong Vườn quốc gia Sequoia, bang California, Mỹ. Ảnh: FamousRedwoods

Cây thuộc giống sequoia, là một loài cây thuộc họ thông, hay còn gọi là tùng bách. Theo ước tính, cây khoảng 3.200 năm tuổi, có kích thước đồ sộ đến mức các nhiếp ảnh gia đã nhiều lần không thể chụp trọn vẹn nó chỉ trong một bức ảnh.

Cây có thân to, chiều cao khoảng 75m, đường kính ở gốc khoảng 8,2m. Riêng phần thân cây có thể tích khoảng 1.274m3. Phần ngọn từng nhiều lần bị sét đánh, để lại những dấu vết rõ rệt, nhưng cây vẫn tiếp tục sinh trưởng.

Nhà khoa học Steve Sillett, Đại học Humboldt State, cho biết cây sequoia khổng lồ là một loài ưa tuyết, thích nghi với mùa đông dài ở dãy núi Sierra Nevada. Nhưng nó cũng là một loài cây ưa lửa. Vỏ cây dày bảo vệ nó khỏi bị cháy do sét gây ra.

Phần gốc khổng lồ của cây Tổng thống. Ảnh: FamousRedwoods

Sequoia là loài cây có tuổi thọ cao hơn bất kỳ loài cây nào khác trên thế giới. Một trong những nguyên nhân là khả năng chống chịu rất tốt trước sự mục rữa và điều kiện môi trường khắc nghiệt. Đồng thời, chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ carbon từ khí quyển, theo Thevintagenews.

Đến nay, cây Tổng thống vẫn được xem là một trong những đại diện nổi bật nhất của loài sequoia khổng lồ.

Năm 2012, để ghi lại trọn vẹn hình ảnh của cây cổ thụ khổng lồ này, các nhiếp ảnh gia của National Geographic đã sử dụng hệ thống ròng rọc và thiết bị hỗ trợ để leo lên thân cây.

Sau 32 ngày làm việc và ghép 126 bức ảnh bằng kỹ thuật mosaic, họ đã tạo nên bức ảnh đầu tiên cho phép người xem chiêm ngưỡng toàn bộ cây trong một khung hình duy nhất.

Hiện tại, Vườn quốc gia Sequoia không làm rào chắn nên mọi người được đến gần, thoải mái ôm cây. Đây cũng trở thành địa điểm chụp ảnh lý tưởng cho du khách.