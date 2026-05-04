Chiều 1/5, tại khu danh thắng núi Pháo Đài (Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), một bé trai 6 tuổi bất ngờ trượt chân rơi xuống vách núi cao hơn 20m. Đứa trẻ bị mắc kẹt trong khe đá chỉ cách mặt nước chưa đầy 0,5m, đúng lúc thủy triều đang lên nhanh, trang Sohu đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm đó, bé trai tên Tiểu Nam đi chơi cùng bố mẹ. Trong lúc hai người lớn mải chụp ảnh cho nhau, cậu bé hiếu động chạy ra khu vực vắng người qua lại và không may gặp nạn. Khi bị rơi xuống khe đá, nước sông Âu Giang đang dâng, đẩy em vào tình thế nguy hiểm cận kề.

Khoảng 17h10, người mẹ hoảng loạn gọi điện cầu cứu sau khi tìm con suốt nửa giờ không thấy con. Lực lượng công an địa phương nhanh chóng phối hợp cùng đội cứu hộ triển khai tìm kiếm quy mô lớn, kết hợp người và thiết bị bay không người lái.

Đến khoảng 18h, bé trai được phát hiện trong khe đá khuất, cách vị trí ban đầu khoảng 200m. Lúc này, toàn thân em đã ướt sũng, run rẩy vì lạnh và hoảng sợ. Một chiến sĩ đặc nhiệm lập tức leo xuống, dùng áo khoác giữ ấm và trấn an tinh thần cho em.

Vị trí bé trai được phát hiện khi em bị mắc kẹt trong khe đá. Ảnh: Sohu

Do địa hình trơn trượt, lực lượng cứu hộ chuyển hướng, điều một chiếc xuồng tiếp cận từ dưới nước. Sau quá trình phối hợp chặt chẽ, bé trai được đưa lên xuồng an toàn và nhanh chóng vào bờ.

May mắn, em chỉ bị trầy xước nhẹ và hoảng loạn. Người cha xúc động ôm chặt con, liên tục cảm ơn lực lượng cứu hộ vì đã kịp thời có mặt.

Theo cơ quan chức năng, nếu chậm thêm khoảng 30 phút, khi trời tối hẳn và nước dâng cao, khe đá nơi đứa trẻ mắc kẹt có thể bị nhấn chìm hoàn toàn.

Sự việc cũng là lời cảnh báo với các gia đình: khi đưa trẻ nhỏ đi du lịch, đặc biệt tại khu vực sông nước, vách núi, cần luôn theo sát để tránh những tai nạn đáng tiếc.