Theo 163, chị Thuần (tên đã được thay đổi) bị cha mẹ gửi cho người thân nuôi dưỡng từ năm 7 tuổi. Kể từ đó, hai bên không còn liên lạc. Trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, cuộc sống nhiều khó khăn, chị dần ổn định, lập gia đình và hiện là mẹ của hai con.

Cuộc hội ngộ sau gần 4 thập kỷ diễn ra tại một nhà hàng. Ban đầu, không khí khá gượng gạo. Sau đó, chị Thuần bật khóc, kể lại những ký ức đau buồn khi bị bỏ lại từ nhỏ, từng nhiều lần tìm cách trở về nhưng bất thành.

Người mẹ liên tục xin lỗi, cho rằng khi đó gia đình quá khó khăn nên buộc phải cho con đi, đồng thời tin rằng gửi cho người thân sẽ giúp con có điều kiện sống tốt hơn. Tuy nhiên, chị Thuần không chấp nhận lời giải thích này. Chị cho rằng cha mẹ chưa từng quan tâm, hỏi han suốt nhiều năm, khiến những tổn thương ngày càng lớn.

Người con gái dập đầu cắt đứt quan hệ vì cha mẹ ruột nhẫn tâm. Ảnh: 163

Câu chuyện trở nên căng thẳng khi chị liên tục chất vấn về những năm tháng bươn chải một mình, từ lúc sống trong phòng trọ tồi tàn đến khi sinh con không có tiền, phải nhờ người thân giúp đỡ. Trong khi đó, cha mẹ ruột gần như vắng bóng hoàn toàn.

Đáng chú ý hơn, người cha gần như không lên tiếng trong suốt cuộc gặp. Khi được hỏi mục đích thực sự của việc nhận lại con, người mẹ ngập ngừng thừa nhận muốn vay khoảng 200.000 - 300.000 NDT (khoảng 760 triệu - 1,1 tỷ đồng) để hỗ trợ em trai của chị làm ăn sau khi thua lỗ.

Câu nói của mẹ khiến chị Thuần bật khóc, cho rằng việc nhận lại con chỉ là cái cớ, còn mục đích chính vẫn là vì con trai. Dù người mẹ cố gắng cầu cứu, mong chị giúp đỡ em, nhưng chị kiên quyết từ chối.

Đỉnh điểm, chị Thuần quỳ xuống dập đầu, tuyên bố cắt đứt quan hệ với cha mẹ ruột rồi rời đi.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng, cha mẹ thực sự có hoàn cảnh khó khăn, nhưng việc mở lời vay tiền trong lần gặp lại đầu tiên là thiếu tinh tế. Trong khi đó, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người con gái, cho rằng những tổn thương kéo dài suốt tuổi thơ không dễ bù đắp.