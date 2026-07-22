Những ngày qua, vợ chồng anh Lê Văn Cung (trú thôn 8, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) cùng hàng trăm người dân vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm em L.V.M. (SN 2011), bị mất tích từ ngày 17/7.

Giữa lúc gia đình anh Cung đứng ngồi không yên vì chưa có tin tức của con thì 5 sào đậu ngoài đồng cũng bước vào kỳ thu hoạch. Nếu không kịp hái, số đậu này sẽ bị rụng, hư hỏng hoàn toàn.

Hàng xóm hái đậu giúp gia đình anh Cung. Ảnh: TĐV

Thấu hiểu hoàn cảnh ngặt nghèo, chiều 21/7, khoảng 50 người dân thôn 8 cùng các đoàn viên thuộc Đoàn Thanh niên xã Hòa Sơn đã tự nguyện xuống đồng hái đậu giúp gia đình anh Cung.

Chỉ trong một buổi chiều, toàn bộ 5 sào đậu đã được hái xong. Sau khi thu hoạch, mọi người tiếp tục cùng nhau tách vỏ rồi đem bán giúp gia đình.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Trần Đình Vinh - Trưởng thôn 8 (xã Hòa Sơn) cho biết, gia đình anh Cung thuộc diện hộ cận nghèo. Khi thấy hai vợ chồng phải bỏ hết công việc để đi tìm con, bà con trong thôn cùng nhiều đoàn viên thanh niên đã tự nguyện xuống đồng thu hoạch đậu giúp gia đình.

Bên cạnh đó, nhiều hàng xóm cũng chủ động đến tận nhà thăm hỏi, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ việc gì khi gia đình cần.

Không quản nắng nóng, ai cũng hết lòng san sẻ, giúp đỡ gia đình anh Cung. Ảnh: TĐV

Về việc tìm kiếm em L.V.M., ông Vinh thông tin thêm, trong sáng nay, khoảng 200 người dân cùng lực lượng chức năng vẫn đang tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm; đồng thời sử dụng flycam quét trên diện rộng với hy vọng sớm tìm thấy M.

Người dân vẫn đang tìm kiếm em M. Ảnh: TĐV

Trước đó, chiều 17/7, UBND xã Hòa Sơn nhận được tin báo em M. bị mất tích nên đã huy động lực lượng Công an xã, dân quân cùng Ban tự quản thôn 8 và hàng trăm người dân tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực.

Các lực lượng chia thành nhiều nhóm, rà soát dọc các tuyến đường, khu vực rừng núi, nương rẫy, khe suối và những địa điểm em có thể đi qua. Khi trời tối, nhiều người dân vẫn mang theo đuốc, đèn pin tìm kiếm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy M..