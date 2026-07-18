Trao đổi với VietNamNet, ông Tòng Văn Liệu, Bí thư chi bộ bản Chít, xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang thống kê thiệt hại, hỗ trợ các hộ dân bị lũ cuốn và tìm cách tiếp cận những hộ đang bị cô lập trên địa bàn.

Lũ quét những ngọn núi cao và san phẳng mọi thứ trên đường nó đi qua. Ảnh: A Chài

Theo ông Liệu, tất cả các hộ gia đình bị lũ quét cuốn trôi nhà cửa đều nằm dọc Quốc lộ 32 đoạn chạy qua địa bàn. Trong đó, đau lòng nhất là trường hợp gia đình anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1991, trú tại bản Chít) bị lũ cuốn trôi cả nhà, duy chỉ có anh Hải được cứu sống. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người vợ là chị Phạm Thị L. (SN 1994) và con trai Phạm Xuân Tr. (SN 2018), còn con gái Phạm Bảo C. (SN 2016) đang mất tích.

Anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1991) sau khi bị lũ cuốn trôi về phía hạ lưu và mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Ảnh: M.T

“Gia đình anh Hải ở xã Than Uyên đến địa phương tạm trú, xây nhà cấp 4 để kinh doanh cửa hàng tạp hóa dọc QL 32. Khi lũ quét gây sạt lở từ ngọn núi cao ở đầu nguồn suối Nậm Sáng đổ ầm ầm xuống, dòng nước dữ đã san phẳng các hộ dân dọc quốc lộ và nằm ngay cạnh suối về phía hạ lưu. Nhìn hình ảnh anh Hải thất thần lúc tìm thấy thi thể vợ, ai cũng xót xa", ông Liệu nói.

Cũng theo ông Liệu, hàng chục năm qua trên địa bàn bản chưa từng xảy ra tình trạng lũ quét kinh hoàng như vậy.

Khuôn mặt thất thần, bàng hoàng khi vợ con mất tích. Ảnh: M.T

Trước đó vào ngày 17/7, trận lũ quét bất ngờ đổ về đã cuốn trôi hàng chục nhà dân, tài sản, hoa màu và khiến nhiều người mất tích. Rất may mắn, anh Lò Văn Chài (SN 1993) và anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1991) sau khi bị lũ cuốn trôi về phía hạ lưu con suối hơn 1km đã bám vào được cành cây và mỏm đất giữa dòng nước xiết. Hai nạn nhân được lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời.

Sáng nay, lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN tiếp cận và giải cứu an toàn 4 người dân bị mắc kẹt. Ảnh: CACC

Dù giữ được mạng sống với nhiều vết thương do gỗ lớn và đất đá va đập, nhưng khuôn mặt anh Hải vẫn thất thần, bàng hoàng khi cả vợ con gặp nạn. Hình ảnh ấy khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét đã khiến 4 người tử vong bao gồm: anh Lò Văn C. (SN 1995), hai mẹ con chị Phạm Thị L. (SN 1994) - cháu Phạm Xuân Tr. (SN 2018) đều trú tại bản Chít; cháu Bàn Thị L. (SN 2016, trú tại bản Nậm Sáng). Hiện còn 4 người đang mất tích.

Đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: CACC

Sáng nay 18/7, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu đã tiếp cận và giải cứu an toàn 4 người dân bị mắc kẹt do lũ ống, lũ quét tại xã Mường Than.

Cũng trong sáng cùng ngày, ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: CACC

Được biết, bản Chít (vừa được sáp nhập giữa bản Đội 11 và bản Chít cũ) có tổng số 211 hộ với 1.055 nhân khẩu.