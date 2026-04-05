MS 2026.085

Những ngày này, anh Lò Văn Lan (SN 1998, quê ở bản Pha Dảo, xã Mường Sại, tỉnh Sơn La) vẫn luôn túc trực tại Bệnh viện Việt Đức, nơi con trai anh, cậu bé Lò Mạnh Khang (SN 2017) đang được cấp cứu trong phòng bệnh do tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bé Lò Mạnh Khang bị tai nạn giao thông đa chấn thương nặng

Lúc này, anh Lan đứng ngồi không yên khi cả hai con lần lượt rơi vào cảnh hiểm nghèo. Một bên là bé Lò Gia Hưng (SN 2019) đang chống chọi với bệnh ung thư xương di căn não, một bên bé Khang đang trong tình trạng nguy kịch, tính mạng mong manh.

Sinh ra và lớn lên ở vùng cao, kinh tế chỉ dựa vào nương rẫy, cuộc sống của gia đình anh vốn đã chật vật, nay càng thêm kiệt quệ khi bệnh tật và tai nạn liên tiếp giáng xuống.

Tháng 6/2023, bé Hưng xuất hiện những dấu hiệu bất thường như sụt cân, lồi mắt. Linh cảm điều chẳng lành, vợ chồng anh đưa con về Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám và bàng hoàng khi biết con mắc ung thư xương ác tính. Từ đó, bé Hưng phải điều trị kéo dài, liên tục truyền hóa chất. Đến tháng 12/2025, bệnh di căn lên não khiến việc điều trị gặp khó khăn hơn.

Bé Lò Gia Hưng (SN 2019) bị ung thư xương đã điều trị nhiều năm. Ảnh NVCC

Để có tiền lo thuốc thang cho con, ngoài những lúc phải chăm con tại bệnh viện, anh Lan lại tranh thủ chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập.

Thế nhưng, bi kịch một lần nữa ập đến. Trưa ngày 26/3, khi đang trên đường đi học, bé Khang bất ngờ gặp tai nạn, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu. Tại đây, bác sĩ cho biết bé Khang bị đa chấn thương nghiêm trọng: gãy nhiều xương sườn, dập phổi, tràn máu màng phổi phải, gãy xương đùi trái.

Bị chấn thương nặng, bé Khang phải nằm điều trị hồi sức kéo dài, chi phí tốn kém

Tuy nhiên, Khang rơi vào hôn mê sâu nên được chuyển về Bệnh viện Việt Đức điều trị. Bác sĩ cho biết, đến ngày 31/3, tình trạng của Khang vẫn diễn biến nguy kịch, buộc phải điều trị hồi sức tích cực và dự kiến phải phẫu thuật xương đùi trong thời gian tới.

Đứng bên ngoài phòng bệnh, anh Lan không giấu nổi lo lắng. Ánh mắt người cha trẻ đượm buồn khi cùng lúc chứng kiến cảnh các con đang giành giật sự sống từng ngày.

Đau đớn nhất là dù bé Hưng đã được bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhiều lần, nhưng do gia đình không có tiền nên việc phẫu thuật vẫn tạm thời hoãn lại.

Theo anh Lan, từ khi bé Hưng mắc bệnh hiểm nghèo, để duy trì việc điều trị cho con, anh đã phải vay mượn hơn 200 triệu đồng để chi phí. Nay thêm chi phí điều trị cho bé Khang khiến anh trở nên bất lực vì không còn cách xoay xở.

Mặc dù phía người gây tai nạn đã hỗ trợ cho bé Mạnh 32 triệu đồng, nhưng số tiền này chỉ như “muối bỏ bể” so với chi phí điều trị lâu dài.

Nghẹn ngào chia sẻ, anh Lan nói trong nước mắt: “Giờ tôi thật sự bất lực rồi. Chúng tôi đau lòng lắm, không biết còn có thể trụ được bao lâu... Chỉ mong có phép màu để các con sớm khỏe lại”.

Chia sẻ với PV, ông Lò Văn Thịnh, Trưởng bản Pha Dảo (xã Mường Sại) cho biết, gia đình anh Lan thuộc diện khó khăn tại địa phương. Hai vợ chồng làm nông, thu nhập thấp. Con trai thứ 2 của gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, còn con trai lớn bị tai nạn, hoàn cảnh éo le.

Hiện tại, bé Hưng đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Ảnh: GĐCC

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), cho biết, bệnh nhân Lò Mạnh Khang bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, tiên lượng nặng nên quá trình điều trị sẽ kéo dài và tốn kém.

Trong lúc người cha trẻ vẫn gồng mình kiếm từng đồng gom góp để chữa bệnh cho hai con nhỏ, mọi sự giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm tới hai bé Khang và Hưng lúc này sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp gia đình anh Lò Văn Lan có thêm hy vọng giữ lại sự sống cho hai con nhỏ.

Bạn đọc giúp 2 cháu Lò Mạnh Khang và Lò Gia Hưng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.085 (Lò Mạnh Khang và Lò Gia Hưng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Lò Văn Lan (bố của 2 cháu bé) theo địa chỉ: Bản Pha Dảo, xã Mường Sại, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0372187746