Tương lại đổ sập vì ung thư xương

Mới 20 tuổi, Nguyễn Thị Dung (ở thôn Tây Bắc Tiến, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) phải trải qua những ngày tháng tuyệt vọng khi căn bệnh ung thư xương quái ác không chỉ bào mòn sự sống mà còn cướp đi một bên chân của em.

Bị cắt cụt một bên chân do bệnh ung thư xương, Dung chỉ ước được lắp chân giả để tiếp tục cuộc sống

Sinh ra trong gia đình đông con và khó khăn, Dung phải nghỉ học từ năm lớp 12 để đỡ đần bố mẹ. Hơn một năm trước, em tập trung học ngoại ngữ với hy vọng đi xuất khẩu lao động, kiếm tiền phụ giúp gia đình và lo chi phí điều trị cho người bố mắc ung thư máu.

Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến. Tháng 12/2025, Dung cảm nhận có những cơn tê mỏi bất thường xuất hiện. Gia đình đưa em đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thăm khám. Sau khi chụp chiếu, các bác sĩ nghi ngờ ung thư xương và chuyển em ra Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội).

Tại đây, kết quả sinh thiết khiến cả gia đình suy sụp: Dung mắc ung thư xương giai đoạn 2. Cũng từ đây, Dung bước vào hành trình điều trị với những đợt hóa trị kéo dài, đầy đau đớn.

Tuy nhiên, bệnh tình của Dung không thuyên giảm, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định cắt bỏ chân trái để loại bỏ khối u. Việc mất đi một phần cơ thể là cú sốc lớn đối với cô gái trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Gia đình Dung vốn đã chật vật suốt nhiều năm qua. Bố em là ông Nguyễn Khắc Lý (SN 1973) mắc ung thư máu giai đoạn cuối từ năm 2021, điều trị kéo dài hơn 4 năm. Mẹ là bà Nguyễn Thị Xuyên (SN 1976) làm nông, thu nhập bấp bênh.

Hai chị gái của Dung đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn, không thể hỗ trợ nhiều. Dung là con thứ ba trong gia đình 5 anh chị em, còn hai em nhỏ đang tuổi ăn học: Nguyễn Thị Dinh (SN 2010) và Nguyễn Khắc Tin (SN 2013).

Để có tiền chữa bệnh cho Dung, gia đình đã vay mượn khắp nơi, từ anh em, họ hàng, thậm chí vay cả ngân hàng. Tổng chi phí điều trị đến nay đã hơn 100 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí điều trị ung thư máu cho ông Lý suốt nhiều năm qua cũng lên tới hàng trăm triệu đồng, buộc gia đình phải thế chấp căn nhà duy nhất từ năm 2025.

Cô gái 20 tuổi ước có chân giả để không trở thành gánh nặng

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K3), bệnh nhân Nguyễn Thị Dung (SN 2006) mắc ung thư xương, từng điều trị tại khoa Nhi, hiện đã xuất viện và tái khám theo lịch hẹn.

Điều Dung mong mỏi nhất lúc này là có một chiếc chân giả để có thể tự đi lại, hòa nhập cuộc sống và phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, chi phí lắp chân giả khoảng gần 100 triệu đồng - số tiền quá lớn đối với gia đình em.

Dung nghẹn ngào chia sẻ: “Em muốn có một chiếc chân giả để đỡ đần bố mẹ việc nhà, mẹ còn vào viện chăm sóc bố. Nhưng chi phí lắp chân giả lớn quá, nhà em không còn khả năng nữa”.

Cả ông Lý và Dung đều mắc bệnh hiểm nghèo khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh chật vật

Việc cả hai bố con cùng mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình Dung rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Duyên, Trưởng thôn Tây Bắc Tiến xác nhận, gia đình ông Nguyễn Khắc Lý và bà Nguyễn Thị Xuyên thuộc diện cận nghèo tại địa phương. Ông Lý mắc ung thư máu nhiều năm, còn cháu Dung bị ung thư xương, phải cắt bỏ một chân. Gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế vì hai bố con ông Lý đều mắc bệnh hiểm nghèo, phải thường xuyên vào viện điều trị tốn kém.

Giữa lúc khó khăn chồng chất, ước mơ giản dị được đứng dậy, tự bước đi bằng chính đôi chân - dù là chân giả - của cô gái 20 tuổi khiến nhiều người xót xa. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để Dung có cơ hội tiếp tục sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình vốn đã kiệt quệ vì bệnh tật.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Thị Dung có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.083 (em Nguyễn Thị Dung) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến em Nguyễn Thị Dung theo địa chỉ: xóm Tây Bắc Tiến, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0379782338.