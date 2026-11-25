MS 2026.319

Dù bị tật nguyền, khó khăn trong vận động nhưng ngày ngày ông Nguyễn Văn Vinh (tỉnh Phú Thọ) vẫn cố chống gậy vào rừng đào măng bán lấy tiền trang trải cuộc sống, mong con gái có điều kiện tiếp tục đến trường.

“Bố bảo còn đi được ngày nào thì cố ngày ấy, để có tiền cho cháu đi học. Nhưng cháu lo lắm. Mỗi lần đi rừng về, chân bố đều rớm máu...”, cô bé 15 tuổi Nguyễn Thị Dự nhắc lại lời cha, đôi mắt đỏ hoe.

Bà Nguyễn Thị Phát (bên trái) bị khiếm thính, giao tiếp khó khăn, còn cụ Hà Thị Hành (bên phải) đã ngoài 78 tuổi

Ở khu Xuân Thượng, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, người dân đã quen với hình ảnh ông Nguyễn Văn Vinh (SN 1971), cha của Dự, ngày ngày chống gậy, tập tễnh đi về phía rừng mỗi khi vào mùa măng.

Một bên cơ thể gần như mất cảm giác, mỗi bước đi ông đều phải dồn sức vào cây gậy và nửa thân còn lại. Đường rừng dốc, trơn trượt, việc đi lại vốn đã khó khăn, nhưng ông vẫn cố gắng vào rừng hái măng để đổi lấy gạo, mắm muối và kiếm thêm tiền lo cho con gái ăn học.

Không có nghề nghiệp ổn định, không có ruộng vườn đủ để canh tác, sức khỏe lại không cho phép đi làm thuê, ông Vinh gần như chỉ còn biết trông vào nguồn măng rừng. Dù có những hôm kiếm chẳng được bao nhiêu, nhưng ông vẫn cố gắng bởi đó là nguồn thu nhập ít ỏi của cả gia đình.

Trong căn nhà ấy, ngoài ông Vinh, những người còn lại đều có hoàn cảnh sức khỏe đặc biệt. Vợ ông Vinh là bà Nguyễn Thị Phát (SN 1973) bị khiếm thính, giao tiếp khó khăn. Nhiều năm nay, bà còn mắc bệnh xương khớp, thường xuyên đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi. Không có tiền đi khám và mua thuốc chữa bệnh, bà chỉ biết lên đồi hái lá cây thuốc về sắc uống. Khi cơn đau dịu bớt, bà lại gắng gượng làm việc nhà.

Còn mẹ ông Vinh là cụ Hà Thị Hành. Cụ đã ngoài 78 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên phải dùng thuốc. Ông Vinh còn có người em trai là ông Nguyễn Văn Vụ (SN 1985) bị chậm phát triển, không có khả năng lao động, hằng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.

Gia đình có 5 người nhưng chỉ Dự còn đủ sức khỏe để phụ giúp việc nhà và học tập. Thu nhập của cả nhà chủ yếu dựa vào những khoản trợ cấp ít ỏi cùng số tiền ông Vinh kiếm được từ việc đào măng. Nhiều năm liền, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Căn nhà của gia đình nằm nép bên bìa rừng, mái lợp fibro xi măng đã cũ, tường chắp vá, nhiều chỗ phải che tạm bằng những tấm gỗ dán. Cánh cửa ra vào chỉ là những tấm gỗ đã mục nát và tấm liếp đan. Mùa mưa, nước dột xuống phải dùng xô, chậu hứng. Những đêm đông, gió lạnh lùa qua các khe hở khiến cuộc sống của cả gia đình thêm khó khăn.

Trong hoàn cảnh ấy, Dự vẫn nỗ lực học tập. Không có điều kiện học thêm như bạn bè, thiếu sách tham khảo, nhưng nhiều năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

Dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng em Dự vẫn phấn đấu học tập

Ngoài giờ học, Dự còn phụ mẹ nấu cơm, chăm bà nội, trông nom chú và làm những việc trong nhà mà ông Vinh khó đảm đương. Hoàn thành việc nhà, em mới ngồi vào bàn học đến khuya dưới ánh đèn mờ.

Mùa hè vừa qua, Dự thi đỗ vào lớp 10 một trường công lập. Đây là niềm vui lớn đối với gia đình ông Vinh. Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng vụt tắt khi nỗi lo về các khoản học phí, đồng phục, sách vở và chi phí đi lại do trường cấp 3 ở xa nhà. Với hoàn cảnh hiện tại, gia đình chưa biết xoay xở thế nào để cho Dự tiếp tục học tập.

Nguyễn Văn Vinh tật nguyền, khó vận động nhưng ngày ngày vẫn cố gắng lao động để trang trải cuộc sống cho cả gia đình

Dụ nhỏ nhẹ nói: “Cháu thích học lắm!”. Em hiểu rằng việc học là cơ hội để thay đổi cuộc sống và sau này có thể đỡ đần gia đình.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng thôn Xuân Thượng, chia sẻ, gia đình ông Nguyễn Văn Vinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Ông Vinh bị khuyết tật, khó khăn trong vận động; vợ ông Vinh bị khiếm thính, gia đình nhiều năm thuộc diện hộ nghèo.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng gia đình ông Vinh vẫn mong con gái được đến trường và cháu Dự luôn chăm chỉ học tập.

"Gia đình ông Kiên rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng để vơi bớt khó khăn, đồng thời để cháu Dự có điều kiện tiếp tục đến trường", ông Kiên nói.

Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Thị Dự có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.319 (em Nguyễn Thị Dự) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến em Nguyễn Thị Dự theo địa chỉ: thôn Xuân Thượng, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ.

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