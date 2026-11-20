MS 2026.314

Mới 16 tuổi, cô gái Giàng Thị Chu đã phải đối mặt với bệnh lý ở thận kéo dài nhiều năm. Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi 5 người con và chăm sóc bố mẹ chồng già yếu khiến kinh tế gia đình ngày một kiệt quệ, không còn khả năng để chữa bệnh cho Chu.

Ở thôn Hồ Xá Trải, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang, gia đình em Giàng Thị Chu (SN 2010), dân tộc Mông, là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ vùng núi Tuyên Quang xuống Hà Nội để điều trị bệnh

Nhiều năm trước, bố Chu qua đời do tai nạn lao động, để lại vợ cùng 5 người con thơ và bố mẹ già yếu. Từ đó, chị Lý Thị Mai (mẹ Chu) một mình gánh vác việc nuôi dạy các con, đồng thời chăm sóc bố mẹ chồng đã già yếu.

Khoảng 2 năm trước, Chu được phát hiện mắc sỏi thận. Tuy nhiên, do gia đình quá khó khăn, em không có điều kiện đi khám và điều trị thường xuyên.

Đến tháng 4/2026, Chu thường xuyên đau bụng, cơ thể mệt mỏi kéo dài. Lo lắng trước tình trạng sức khỏe của con, chị Mai đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) thăm khám. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ em có khối u ở thận phải, đồng thời ghi nhận các vấn đề liên quan đến nang thận, thiếu máu và theo dõi suy thận.

Do cần thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu, Chu được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Cuối tháng 5/2026, em được sinh thiết. Kết quả cho thấy khối u lành tính. Sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt dẫn lưu từ thận phải ra ngoài.

Kết thúc đợt điều trị, gia đình xin đưa Chu về quê nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau thời gian dài nằm viện. Tuy nhiên, đầu tháng 11/2026, vị trí đặt dẫn lưu xuất hiện tình trạng rỉ dịch, khiến gia đình lo lắng. Chu lại phải vượt quãng đường xa từ vùng núi Tuyên Quang xuống Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Tại Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh (Bệnh viện Việt Đức), kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy em bị giãn đài bể thận độ IV ở thận phải, kèm sỏi thận phải.

Gia đình cho biết, bác sĩ cho biết, đây là tình trạng cần được bác sĩ chuyên khoa theo dõi và đánh giá hướng điều trị phù hợp.

Mắc bệnh thận nhưng không được chữa trị thường xuyên nên bệnh của Chu ngày càng nặng

Gia đình người Mông hết sạch tiền

Việc Chu tiếp tục phải nằm viện điều trị khiến gia đình chị Mai càng thêm chật vật. Bởi trong đợt điều trị trước đó, mặc dù có bảo hiểm y tế chi trả nhưng gia đình chị Mai vẫn phải vay mượn gần 10 triệu đồng để trang trải chi phí trong thời gian Chu nằm viện.

Trong đợt nhập viện lần này, chị Mai vay mượn được khoảng 25 triệu đồng để trang trải viện phí và mua thuốc. Đến nay, số tiền này gần như đã cạn.

Gia đình chị Mai đều làm nông, một mình chị gồng gánh cả gia đình, ngoài 5 người con, chị còn phải chăm sóc bố mẹ chồng già yếu. Từ khi Chu mắc bệnh phải vào viện điều trị nhiều đợt kinh tế gia đình ngày càng khánh kiệt.

Chu được anh Di vào chăm sóc những ngày ở viện

Những ngày Chu nằm viện, anh trai là Giàng Seo Di thay mẹ vào viện chăm sóc em gái. Trong khi chị Mai ở quê xoay xở tiền, hai anh em phải tự lo sinh hoạt giữa thành phố xa lạ. Số tiền gia đình gom góp đã gần hết, Di nhiều hôm phải ăn bánh mì qua bữa, chắt chiu từng đồng để dành cho việc điều trị của em.

“Em gái bị bệnh nhiều năm nay nhưng gia đình không có tiền đưa em đi bệnh viện thường xuyên. Hơn một tháng nay, bệnh tình nặng hơn, trong khi số tiền vay mượn đã gần hết vì phải đóng viện phí, mua thuốc. Chúng tôi không biết phải làm sao bây giờ”, Di chia sẻ.

Gia đình chị Mai thuộc diện hộ nghèo

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Giàng Thị Chu (16 tuổi) có tiền sử sỏi thận khoảng 2 năm nhưng chưa được điều trị. Trong đợt nhập viện này, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, mệt mỏi. Qua thăm khám, xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán có khối u thận phải, nang thận và suy thận.

"Do bệnh lý phức tạp, cần điều trị lâu dài, trong khi gia đình đã vay mượn 25 triệu đồng để đóng viện phí và mua thuốc, hiện bệnh nhân rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng", đại diện phòng Công tác xã hội bệnh viện cho hay.

Bạn đọc giúp đỡ em Giàng Thị Chu có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.314 (em Giàng Thị Chu) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Giàng Seo Dỉ (anh trai của Giàng Thị Chu) theo địa chỉ: Thôn Hồ Xá Trải, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0379193609.

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