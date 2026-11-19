MS 2026.313

Ông Vinh bị nhiễm trùng uốn ván, đã nằm viện 1 tháng. Mỗi ngày, bà Thu tranh thủ đi bán vé số nhưng số tiền kiếm được không đáng là bao so với viện phí.

Giờ đây, bà Trần Thị Thu (SN 1969, ngụ An Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng khi bà cùng chồng giành giật sự sống trong thời gian qua.

Khoảng hơn 1 tháng trước, chồng bà, ông Trương Thành Vinh (SN 1958) ở nhà đã xảy ra va quẹt nhẹ và có vết thương nhỏ ở ngón chân phải. Sau đó ông xuất hiện các triệu chứng như khó há miệng, mỏi hàm, khó thở, đau lan xuống vùng vai gáy. Khi thấy tình trạng của ông ngày càng nặng, gia đình mới đưa ông vào bệnh viện.

Bác sĩ Phạm Kim Oanh, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc người lớn (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM) cho biết, ông Vinh nhập viện đã 1 tháng do nhiễm trùng uốn ván. Bệnh diễn tiến nặng, gây suy hô hấp khiến ông phải mở khí quản để thở máy. Ngoài ra, bệnh nhân còn mắc đái tháo đường type 2, bệnh thận giai đoạn 3, suy tim mạn và có di chứng nhồi máu não.

“Sau 4 tuần điều trị, bệnh uốn ván đã chuyển sang giai đoạn phục hồi. Chúng tôi đang giảm dần liều thuốc cho bệnh nhân. Nếu tình hình khả quan, ông Vinh có thể nằm điều trị tại khoa thêm 1 tuần rồi chuyển sang phòng thường để tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, đến nay, dù đã cố gắng xoay xở, gia đình không còn khả năng lo liệu chi phí”, bác sĩ Oanh chia sẻ.

Bà Thu một mình vừa tranh thủ đi bán vé số vừa chăm sóc chồng

Từ lúc ông Vinh nằm viện, một mình bà Thu vừa chăm sóc chồng, vừa xoay xở kinh tế.

Theo bà Thu, trước đó, vợ chồng bà từ quê lên TPHCM mưu sinh bằng nghề bán vé số. Tuy nhiên, sau lần đột quỵ thứ hai, ông Vinh đi lại khó khăn nên phải ở nhà nghỉ ngơi. Từ đó, một mình bà Thu đi bán vé số từ sáng sớm đến chiều muộn, mỗi ngày kiếm được khoảng 170.000 đồng.

Cuộc sống vốn không dư dả, hai vợ chồng phải chắt chiu từng đồng mới đủ trang trải tiền thuê trọ, thuốc men và sinh hoạt. Nay bệnh tật lại tiếp tục ập đến với ông Vinh khiến bà Thu không kịp xoay xở. Đến nay, bà Thu mới vay mượn được 12 triệu đồng để đóng tạm viện phí cho chồng.

"Hôm đó, sau khi bán được nửa xấp vé số, tôi tranh thủ vào viện thăm chồng thì nhận được phiếu yêu cầu đóng tạm ứng 20 triệu đồng viện phí. Không còn cách nào khác, tôi định xin đưa chồng về nhà. Nhưng khi nghe bác sĩ giải thích bệnh uốn ván có thể chữa khỏi, sau điều trị ông Vinh vẫn có khả năng đi lại", bà Thu bật khóc kể.

Sau thời gian điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc người lớn, ông Vinh đang dần chuyển sang giai đoạn phục hồi, giảm dần liều thuốc

Tài sản đáng giá nhất của vợ chồng bà hiện chỉ là chiếc xe lăn của ông Vinh. Các con lấy chồng xa, hoàn cảnh khó khăn và vướng bận con nhỏ nên không thể hỗ trợ bố mẹ. Người thân, họ hàng cũng đều không khá giả. Những ai có điều kiện đã giúp đỡ, cho vay mượn, đến nay bà Thu không còn biết dựa vào đâu để xoay xở.

“Mấy nay, một mình tôi vừa chăm chồng, vừa tranh thủ đi bán đôi chục tờ vé số để kiếm đồng ra đồng vào. Mỗi khi đi bán, tôi lại phải nhờ người nhà bệnh nhân giường bên cạnh trông chồng giúp. Đi bán mà lòng cứ nôn nao, không biết sức khỏe của ổng thế nào. Tôi cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc chồng nhưng không có tiền”, bà Thu tâm sự.

Theo bác sĩ, ông Vinh dự kiến điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc người lớn khoảng 4 tuần. Bệnh nhân có bảo hiểm y tế chi trả 80%, tuy nhiên, nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm nên gia đình vẫn phải tự chi trả. Tổng chi phí điều trị ước tính khoảng 70 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh và chi phí mua vật tư y tế bên ngoài. Đây là số tiền quá lớn so với khả năng của gia đình bà Thu.

Sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM) đã kết nối với Báo VietNamNet, mong muốn Báo chia sẻ, hỗ trợ để ông Vinh có thêm kinh phí tiếp tục điều trị.

Ông Lê Văn Diện, Trưởng khu phố 35, phường Hiệp Bình, TPHCM xác nhận: Vợ chồng bà Thu thuê trọ tại địa phương, có hoàn cảnh rất khó khăn. Trước đây, cả hai cùng đi bán vé số, nhưng do sức khỏe yếu, hiện chỉ còn bà Thu đi bán. Khi biết tin ông Vinh nhập viện cấp cứu, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên.

Ông Diện rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để ông Vinh có thêm chi phí chữa bệnh.

Bạn đọc giúp đỡ ông Trương Thành Vinh chể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.313 (ông Trương Thành Vinh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Trần Thị Thu (vợ ông Vinh) theo địa chỉ: Đường số 23, khu phố 35, phường Hiệp Bình, TPHCM. Số điện thoại: 0902062739.

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