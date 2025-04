Trong tập 20 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 1/4, An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) và Nguyên (Trần Nghĩa) cùng trú mưa trong đêm. Nghe tiếng sấm, An chạy ra nép vào sau lưng Nguyên khiến anh bối rối.

Nguyên hỏi: "Em vẫn còn quan tâm anh đúng không?". An đáp đó chỉ là thói quen cũ vì từ nhỏ Nguyên đã sợ sấm chớp. Trước thái độ của An, Nguyên lúc này mới mở lời trực tiếp xin lỗi cô vì năm xưa đã bỏ ra nước ngoài với mẹ ruột với lý do không còn lựa chọn nào khác.

Ở diễn biến khác, ông Bình (Thái Sơn) tới tìm Huấn (Minh Tiệp) lần đầu tiên sau 6 năm. Huấn hỏi ông Bình con trai đã về nước chưa và nhận định nếu tầm này mà chưa trở về thì có nghĩa Việt (Thái Vũ) không quan tâm gì tới 2 nuôi bố nữa. "Nó chưa về chứ không phải không về", ông Bình điềm tĩnh đáp. Huấn trách ông Bình không biết thông tin gì về Việt và yêu cầu đừng đến tìm mình để hỏi thông tin về con trai nữa.

Trong khi đó, ông Chính (Bùi Như Lai) rất ngạc nhiên khi nghe tin Tuệ Minh (Lương Thu Trang) muốn xin lỗi mình. Minh xin ý kiến các chuyên gia về việc thiết kế mái nhà cũng như phản bác của ông Chính nên thừa nhận đối phương đã đúng và chính thức nói lời xin lỗi.

Minh nói cô luôn rõ ràng và không bao giờ để cảm xúc cá nhân chi phối đến quyết định công việc. Thái độ này của Minh khiến ông Chính rất khó hiểu.

An có chấp nhận lời xin lỗi của Nguyên? Ông Chính bắt đầu có cảm tình với Minh? Diễn biến chi tiết tập 20 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Chỉ sau 1 phim, NSƯT Thái Sơn từ đóng người yêu Ngọc Huyền chuyển sang bố con Ở phim "Vui lên nào anh em ơi", Ngọc Huyền đóng bạn gái của Thái Sơn còn trong "Cha tôi người ở lại" đang phát sóng, hai diễn viên lại đóng bố con dù chênh nhau 14 tuổi.

Cả đoàn phim ngả mũ thán phục diễn viên Võ Hoài Nam Diễn xuất xuất sắc của NSƯT Võ Hoài Nam trong một cảnh phim bùng nổ cảm xúc ở "Những chặng đường bụi bặm" khiến đoàn phim ngả mũ.