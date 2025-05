Trong tập 43 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 26/5, sau khi phát hiện An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) và Nguyên (Trần Nghĩa) dành tình cảm cho nhau, Việt (Thái Vũ) đã ngay lập tức chất vấn anh trai. "Anh ra ngoài ở là vì An đúng không? Anh thích An à?", trước câu hỏi dồn dập của Việt, Nguyên không trả lời mà chỉ lắc đầu phủ nhận.

Thảo (Thanh Huế) thừa nhận với An cô đã quá cố chấp dù biết rõ tình cảm An và Nguyên dành cho nhau. "Tớ cứ nghĩ nếu cậu coi anh Nguyên là anh trai của cậu thì tớ có thể yêu anh ấy. Nhưng bọn mình là bạn thân, không thể yêu chung 1 người đàn ông được. Vả lại, tớ không thể tranh bạn trai của cậu", Thảo nói. Tuy nhiên, An vẫn khẳng định mình và Nguyên chỉ là anh em và đề nghị Thảo nói chuyện khác. Thảo khuyên An đừng dối lòng nữa vì cô không muốn bạn thân khó xử vì mình.

Ở diễn biến khác, Việt quyết định họp gia đình vì chuyện của An và Nguyên bất chấp việc cả hai anh em đều lảng tránh. Việt biết rõ An và Nguyên vừa đi ra ngoài với nhau nên quyết định bóc mẽ luôn. Sau đó Việt mời cả ông Chính (Bùi Như Lai) và ông Bình (Thái Sơn) ra phòng khách để "5 mặt 1 lời". Hai bố có vẻ rất căng thẳng và thất vọng khiến An lo lắng. Ông Chính nhường ông Bình nói trước nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài.

Hai bố có đồng ý cho An và Nguyên thành một đôi? Diễn biến chi tiết tập 43 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.