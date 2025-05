Trong tập 44 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 27/5, Chi (Thuỳ Dương) ngưỡng mộ Việt (Thái Vũ) vì dám từ bỏ công việc đầu bếp lương cao để về tiếp quản quán chay của bố. Để phát triển quán Bình An, cô gợi ý cho Việt nên làm vlog về những món cơm chay, lấy ông Bình (Thái Sơn) là nhân vật chính theo xu hướng ẩm thực chữa lành. Tuy nhiên, vì không có kinh nghiệm làm vlog - sở trường của Chi, nên Việt muốn cô làm cùng mình.

Ở diễn biến khác, Thảo (Thanh Huế) gặp Liên (Thu Quỳnh) và nói An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) và Nguyên (Trần Nghĩa) sinh ra là dành cho nhau và anh chỉ yêu mình An. Thảo chấp nhận buông khi nhận ra điều ra điều đó nên không còn ảo tưởng nữa. Tuy nhiên, Liên lại khẳng định hạnh phúc đang ở trong tay Thảo, khuyên cô không nên bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Thảo nói thích Nguyên nhưng trân trọng tình bạn với An, cô không muốn chen chân vào mối quan hệ của họ để trở thành kẻ thứ 3 xấu xí. Liên khẳng định không thích An và sẽ không bao giờ ủng hộ con trai đến với An.

Bị mẹ phản đối, Nguyên khuyên An đừng để bụng những gì Liên nói. An nhận ra tâm lý của Liên đang rất bất ổn sau khi biết chuyện. Nguyên lo lắng quay lại nhà thì phát hiện ra Liên đang sang đường một cách vô thức mà không để ý chiếc ô tô sắp chạy tới. Nguyên chỉ vội chạy tới đẩy mẹ ra khỏi nguy hiểm.

Nguyên sẽ gặp chuyện chẳng lành? Chuyện tình cảm của Việt - Chi, An - Nguyên ra sao? Diễn biến chi tiết tập 44 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.