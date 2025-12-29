Theo đó, Nghị định số 175/2025 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, ô tô và xe máy để làm căn cứ thu lệ phí trước bạ.

Đến hết ngày 31/12/2025, trường hợp UBND tỉnh, thành phố chưa ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy thì tiếp tục được áp dụng bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung do Bộ Tài chính ban hành.

Các tỉnh, thành phố cần nhanh chóng xây dựng, ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy mới áp dụng cho địa phương từ ngày 1/1/2026. Ảnh: K.V

Theo quy định, cơ quan thuế cấp tỉnh có trách nhiệm cập nhật, tổng hợp cơ sở dữ liệu giá chuyển nhượng trên thị trường và giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu, xây dựng và trình UBND cấp tỉnh ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ, cũng như bảng giá điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố; đồng thời Cục Thuế cũng đã có công văn gửi cơ quan thuế các tỉnh, thành phố để hướng dẫn việc xây dựng và ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay mới có 5/34 tỉnh, thành ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, gồm: Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Hà Tĩnh.

Để bảo đảm việc thu lệ phí trước bạ từ ngày 1/1/2026 được thực hiện đúng quy định pháp luật, Cục Thuế đề nghị thuế các tỉnh, thành khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới áp dụng cho địa phương từ ngày 1/1/2026; đồng thời làm căn cứ để điều chỉnh, bổ sung định kỳ.