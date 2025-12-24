Ngành Thuế thu ngân sách vượt 2 triệu tỷ đồng

Chiều 24/12, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế và tổng kết chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Theo báo cáo của Cục Thuế, đến ngày 14/12, số thu do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 2,15 triệu tỷ đồng, vượt 25% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ước tính đến hết ngày 31/12/2025, số thu do cơ quan thuế quản lý sẽ đạt 2,23 triệu tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao, tăng 27,6% so với năm 2024.

Trong đó, thu nội địa đạt 2,18 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 98% tổng thu, vượt 31,4% dự toán và tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao khi lần đầu ngành Thuế thu ngân sách vượt 2 triệu tỷ đồng. Ảnh: Đức Minh

Đáng chú ý, cả 34/34 địa phương đều hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Đây là lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô nguồn thu sau 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thuế.

Trong đó, Hà Nội đạt 631 nghìn tỷ đồng, vượt 32,1% dự toán; TPHCM đạt 606 nghìn tỷ đồng, vượt 20,8% dự toán.

Giai đoạn 2021-2025, Cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 9,754 triệu tỷ đồng, vượt 17,5% mục tiêu Quốc hội giao; tỷ lệ huy động vào ngân sách bình quân đạt khoảng 18,5% GDP, tốc độ tăng thu bình quân đạt 10,8%/năm.

Trong đó, tổng thu do cơ quan thuế quản lý trong giai đoạn này ước đạt trên 8,4 triệu tỷ đồng, chiếm 86,1% tổng thu ngân sách nhà nước, gấp 1,5 lần giai đoạn 2016-2020 và gấp 2,5 lần giai đoạn 2011-2015; tốc độ tăng thu bình quân đạt trên 11,5%/năm.

Trong cơ cấu địa phương, có 2 địa phương đạt mức thu trên 2 triệu tỷ đồng là Hà Nội và TPHCM; 8 địa phương có số thu trên 200 nghìn tỷ đồng; 9 địa phương đạt từ trên 100-200 nghìn tỷ đồng; 8 địa phương đạt từ 50-100 nghìn tỷ đồng và 7 địa phương có số thu dưới 50 nghìn tỷ đồng.

Năm 2026, Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước ngành thuế là 2,24 triệu tỷ đồng tại Nghị quyết số 245/2025/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Trong đó, thu nội địa là 2,19 triệu tỷ đồng, thu dầu thô là 43 nghìn tỷ đồng. Mục tiêu phấn đấu, tăng thu tối thiểu 10% so với ước thực hiện năm 2025.

Cần nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những kết quả ngành thuế đã đạt nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, như tình trạng mua bán hóa đơn, gian lận hoàn thuế còn diễn biến phức tạp; nợ thuế có xu hướng tăng cao…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế.

Bộ trưởng cho rằng, giai đoạn tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục đối mặt với hai thách thức lớn, đó là kinh tế thế giới tiếp tục biến động, cơ hội và thách thức đan xen ảnh hưởng đến kinh tế nước ta nói chung và ngành thuế nói riêng, đặc biệt là công tác bảo đảm thu ngân sách nhà nước. Các hành vi gian lận thuế ngày càng tinh vi, đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ.

Bộ trưởng chỉ đạo ngành Thuế cần tiếp tục tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm quy định rõ ràng, thống nhất, dễ thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế theo hướng công khai, minh bạch.

Cùng với đó, cần phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026. Trong đó, tiếp tục có những biện pháp chống thất thu mạnh mẽ, khai thác hiệu quả các nguồn thu, chủ động rà soát, mở rộng cơ sở thu; chống gian lận hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng.

“Nguy cơ thất thu rất lớn nếu không ứng dụng mạnh công nghệ thông tin, AI”, ông Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cần nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thuế.

“Cơ cấu lại cán bộ phù hợp với điều kiện thực tế, đổi mới công tác đánh giá, bổ nhiệm; tạo động lực cần thiết thu hút và giữ chân người tài, có tâm huyết và trách nhiệm cao với công việc. Đồng thời, đưa cán bộ không đủ năng lực phẩm chất ra khỏi bộ máy”, Bộ trưởng lưu ý.