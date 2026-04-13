Theo Financial Times, Meta đang tạo ra một phiên bản 3D chân thực được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo của CEO Mark Zuckerberg. Mục tiêu của dự án là để AI này thay ông tương tác với nhân viên.

Sáng kiến là một phần trong chiến lược trị giá hàng tỷ USD nhằm tái cấu trúc tập đoàn xoay quanh AI tạo sinh.

Các nguồn tin cho biết Meta đang ưu tiên phát triển nhân vật AI 3D sống động của vị CEO, cho phép người dùng tương tác theo thời gian thực.

Nhân vật này được huấn luyện dựa trên cử chỉ, giọng nói, ngữ điệu, các phát ngôn công khai và tư duy chiến lược gần đây của ông.

Meta đang tạo ra bản sao chân thực của CEO Mark Zuckerberg bằng AI. Ảnh: Bloomberg

Đích thân Zuckerberg tham gia vào quá trình huấn luyện và thử nghiệm bản sao 3D của mình. Hệ thống có khả năng trò chuyện và đưa ra phản hồi, giúp nhân viên cảm thấy gắn kết hơn với người sáng lập.

Dự án hiện ở giai đoạn đầu và hoàn toàn tách biệt với "trợ lý CEO" - công cụ đang được xây dựng riêng để hỗ trợ ông xử lý các tác vụ điều hành như truy xuất thông tin nhanh.

Phòng thí nghiệm Siêu trí tuệ của Meta đang tập trung mạnh vào việc tạo ra bản sao AI chân thực của con người.

Nếu thử nghiệm thành công, “ông lớn” Mỹ dự kiến cung cấp công nghệ lõi cho những người có sức ảnh hưởng (KOLs) và nhà sáng tạo nội dung để họ tự xây dựng các bản sao AI với độ trung thực cao.

Trước đó, hãng từng ra mắt công cụ AI Studio cho phép nhà sáng tạo tạo ra AI của chính mình để trò chuyện với người hâm mộ.

Meta đang hối thúc nhân viên sử dụng AI để tinh gọn quy trình làm việc. Theo Financial Times, nhân viên được khuyến khích dùng các công cụ như OpenClaw để tự thiết kế các tác nhân AI và tự động hóa công việc.

Bên cạnh đó, các giám đốc sản phẩm được mời tham gia một "bài tập đánh giá kỹ năng cơ bản" tập trung vào AI, bao gồm kiểm tra thiết kế hệ thống và khả năng lập trình bằng AI (vibe coding).

Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sa thải nội bộ, song Meta khẳng định bài kiểm tra không bắt buộc và chỉ nhằm xác định nhu cầu đào tạo thêm.

Bản thân Zuckerberg cũng ngày càng can thiệp sâu vào khâu kỹ thuật. Ông được cho là dành 5 đến 10 giờ mỗi tuần để trực tiếp lập trình cho các dự án AI và tham gia các buổi đánh giá chuyên môn.

(Theo LiveMint)