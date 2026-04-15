Google bắt đầu triển khai tính năng Trí thông minh cá nhân (Personal Intelligence) cho trợ lý AI Gemini tại Việt Nam.

Công cụ này cho phép liên kết dữ liệu nội bộ từ các nền tảng như Gmail, Google Photos, YouTube và Search, giúp AI phân tích và đưa ra câu trả lời dựa trên ngữ cảnh cá nhân của từng người dùng.

Theo đó, nền tảng này sở hữu khả năng tổng hợp dữ liệu phức tạp và truy xuất thông tin chi tiết từ các tệp cá nhân lưu trữ trên hệ sinh thái đám mây.

Đơn cử, khi người dùng yêu cầu lên kế hoạch du lịch, AI có thể tự động quét Gmail để lấy mã xác nhận đặt phòng khách sạn, kết hợp với ảnh chụp bản đồ đã lưu trong Photos và đề xuất nhà hàng dựa trên các video xu hướng ẩm thực vừa xem trên YouTube.

Về vấn đề quyền riêng tư, hãng công nghệ Mỹ khẳng định tính năng này hoạt động theo cơ chế tùy chọn (opt-in), nghĩa là tắt theo mặc định.

Người dùng có toàn quyền quyết định cấp phép cho từng ứng dụng cụ thể và có thể thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào. Do dữ liệu được xử lý trực tiếp trong hệ sinh thái của Google, thông tin cá nhân không bị gửi đi nơi khác.

Đại diện nền tảng cam kết không sử dụng nội dung từ Gmail hay thư viện Photos để trực tiếp huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Hệ thống chỉ học hỏi từ một lượng rất nhỏ các câu lệnh và phản hồi, sau khi đã trải qua quy trình chọn lọc và ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân.

Trong quá trình sử dụng, Gemini sẽ trích dẫn nguồn thông tin để người dùng đối chiếu. Nếu AI nhận định sai ngữ cảnh - ví dụ tự suy đoán người dùng đam mê thể thao khi quét thấy nhiều ảnh tại sân golf - người dùng có thể đính chính trực tiếp thông qua câu lệnh.

Hệ thống cũng cung cấp chế độ trò chuyện tạm thời dành cho các tác vụ hỏi đáp độc lập, hoàn toàn tách biệt với dữ liệu cá nhân.

Ngoài ra, AI được thiết lập các hàng rào bảo vệ nhằm ngăn chặn việc tự đưa ra phán đoán về các chủ đề nhạy cảm như tình trạng y tế hay sức khỏe.

Tính năng Trí thông minh cá nhân hiện được triển khai trước cho các tài khoản trả phí (bao gồm các gói Google AI Plus, Pro và Ultra) trên trình duyệt Web, thiết bị Android và iOS.

Phiên bản dành cho người dùng miễn phí dự kiến phát hành trong vài tuần tới. Để kích hoạt, người dùng truy cập mục Cài đặt (Settings) trên giao diện Gemini, chọn Trí thông minh cá nhân và liên kết các ứng dụng tương ứng.