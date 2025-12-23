Ngày 23/12, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) có văn bản nhắc nhở Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC) do chưa thực hiện đúng quy định về công bố thông tin.

Trước đó, ngày 4/12, HoSE đã có văn bản yêu cầu Địa ốc Hoàng Quân rà soát việc thực hiện công bố thông tin liên quan đến bản án dân sự phúc thẩm số 623/2025/DS-PT ngày 5/6/2025 của TAND TPHCM.

Đến ngày 18/12, HoSE nhận được công văn của Địa ốc Hoàng Quân về việc thực hiện công bố thông tin liên quan đến bản án nói trên.

Căn cứ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, HoSE nghiêm khắc nhắc nhở Địa ốc Hoàng Quân tuân thủ quy định về báo cáo và công bố thông tin liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Một góc dự án Khu dân cư Bình Minh. Ảnh: HQC

Như VietNamNet đã thông tin, Địa ốc Hoàng Quân vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến kết quả vụ kiện tranh chấp hợp đồng mua bán với khách hàng.

Công ty cho biết, ngày 27/6 đã nhận được bản án dân sự phúc thẩm của TAND TPHCM về vụ tranh chấp hợp đồng mua bán nhà với ông N.V.N.

Theo đó, bản án phúc thẩm tuyên giữ nguyên toàn bộ bản án sơ thẩm và có hiệu lực thi hành từ ngày 5/6/2025.

Cụ thể, Địa ốc Hoàng Quân có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện việc bàn giao nhà thô tại lô C2-46, dự án Khu dân cư Bình Minh (tên thương mại Mekong City), tỉnh Vĩnh Long cho ông N.V.N.

Về nghĩa vụ tài chính, Địa ốc Hoàng Quân phải thanh toán số tiền vi phạm nghĩa vụ bàn giao nhà, tạm tính đến ngày 19/2/2025 là 796,5 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp phải chịu hơn 36 triệu đồng án phí.

“Bản án quy định công ty phải chịu thêm lãi chậm trả đối với số tiền trên và bị phạt 1,5%/tháng trên tổng số tiền đã thanh toán nếu tiếp tục chậm bàn giao nhà thô sau ngày 20/2/2025”, văn bản của Địa ốc Hoàng Quân nêu rõ.

Ban lãnh đạo công ty đánh giá nghĩa vụ tài chính phát sinh là không trọng yếu và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung. “Công ty đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành bản án”, Địa ốc Hoàng Quân cho biết.