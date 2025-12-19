Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến kết quả vụ kiện tranh chấp hợp đồng mua bán với khách hàng.

Địa ốc Hoàng Quân cho biết, ngày 27/6, công ty đã nhận được bản án dân sự phúc thẩm của TAND TPHCM về việc tranh chấp hợp đồng mua bán nhà với ông N.V.N.

Bản án phúc thẩm tuyên giữ nguyên toàn bộ bản án sơ thẩm và có hiệu lực thi hành từ ngày 5/6/2025. Cụ thể, Địa ốc Hoàng Quân có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện việc bàn giao nhà thô tại lô C2-46, dự án Khu dân cư Bình Minh (tên thương mại Mekong City), tỉnh Vĩnh Long cho ông N.V.N.

Một góc dự án Khu dân cư Bình Minh. Ảnh: HQC

Về nghĩa vụ tài chính, Địa ốc Hoàng Quân phải thanh toán số tiền vi phạm nghĩa vụ bàn giao nhà tạm tính đến ngày 19/2/2025 là 796,5 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp phải chịu hơn 36 triệu đồng án phí.

“Bản án quy định công ty phải chịu thêm lãi chậm trả đối với số tiền trên và phạt 1,5%/tháng trên tổng số tiền đã thanh toán nếu tiếp tục chậm bàn giao nhà thô sau ngày 20/2/2025”, văn bản công bố thông tin của Địa ốc Hoàng Quân nêu rõ.

Ban lãnh đạo công ty này đánh giá nghĩa vụ tài chính phát sinh là không trọng yếu và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung của công ty. "Công ty đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành bản án", Địa ốc Hoàng Quân nêu rõ.