Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội vừa ra mắt tour trải nghiệm Ký ức Cột cờ, điểm nhấn là show diễn đa phương tiện Họa nét Hà thành.

Show diễn được dàn dựng với sự hỗ trợ của công nghệ trình chiếu hiện đại, âm thanh - ánh sáng đa lớp, tái hiện những lát cắt lịch sử và chiều sâu văn hóa của Thăng Long - Hà Nội. Không chỉ là một tiết mục biểu diễn, đây là trải nghiệm cảm xúc, dẫn dắt khán giả đi từ quá khứ đến hiện tại, từ ký ức chiến đấu kiên cường đến khát vọng hòa bình và phát triển của Thủ đô.

Hình ảnh show diễn "Họa nét Hà Thành".

Cột cờ Hà Nội (Kỳ Đài Hà Nội) là một di tích tiêu biểu trong quần thể Di sản thế giới - Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Không chỉ mang giá trị kiến trúc quân sự đặc sắc, công trình còn gắn liền với lịch sử đấu tranh của dân tộc, là chứng nhân của những thời khắc thiêng liêng, in đậm tinh thần kháng chiến, ý chí độc lập và khát vọng tự do của nhân dân Việt Nam.

Đơn vị tổ chức khẳng định định hướng phát huy giá trị di sản gắn với xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù, góp phần làm mới cách tiếp cận di sản trong đời sống đương đại.

"Ký ức Cột cờ" hướng tới thu hút giới trẻ và du khách.

Chương trình gồm tham quan Cột cờ Hà Nội theo tuyến chuyên đề, khám phá các tầng kiến trúc (tầng 1, 2, 3), tham quan không gian trưng bày Cột cờ Hà Nội và khát vọng hòa bình, thưởng thức show diễn đa phương tiện Họa nét Hà thành, cùng nhiều hoạt động phụ trợ như tiệc trà với bánh dân tộc, chụp ảnh lưu niệm, in ảnh công nghệ và mua sắm quà lưu niệm.

Ký ức Cột cờ hướng tới thu hút giới trẻ và du khách, góp phần đưa Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội trở thành một không gian văn hóa sống, nơi lịch sử được cảm nhận, đối thoại và lan tỏa trong nhịp sống hôm nay.