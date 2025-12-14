Ngày 14/12, chuỗi hoạt động văn hóa Chấm & Chạm do Radical Insight Zone (Riz - cộng đồng sáng tạo - văn minh - khai phóng), Agilead, Libero phối hợp cùng họa sĩ Trương Vũ Trung khởi xướng chính thức khai mạc.

Không chỉ là một triển lãm, Chấm & Chạm được xây dựng như một hành trình trải nghiệm văn hóa - cảm xúc, dựa trên triết lý cộng hưởng từ những hành động nhỏ để tạo nên tác động lớn cho cộng đồng. Chuỗi sự kiện dự kiến kết thúc vào ngày 21/3/2026.

Tác phẩm tranh "Chấm & Chạm".

Điểm nhấn của chương trình là tác phẩm tranh Chấm & Chạm được tạo nên từ hàng trăm chấm màu do cộng đồng cùng tham gia, dưới sự dẫn dắt của họa sĩ Trương Vũ Trung. Bức tranh hoàn thiện sẽ được đấu giá công khai tại Riz vào ngày 21/3/2026, toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Khách tham quan trải nghiệm "chấm" và "chạm" vào tác phẩm.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, công chúng tham gia nghi thức chấm và chạm, trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc và kết nối cộng đồng.

Ông Dương Trọng Tấn - đại diện Ban tổ chức chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng sự chữa lành không chỉ đến từ vật chất mà còn từ sức mạnh tinh thần. Chấm & Chạm tạo ra một không gian nơi nghệ thuật và công nghệ cùng chạm vào lòng trắc ẩn, biến những rung cảm đó thành hành động thiết thực".

Chấm & Chạm kỳ vọng trở thành không gian kết nối, nơi mỗi cá nhân có thể tìm thấy sự đồng điệu, thấu hiểu và cùng nhau tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Ảnh: BTC