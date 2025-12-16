Ít xuất hiện trước truyền thông và hiếm tham gia triển lãm tập thể, Nguyễn Thị Quế được biết đến trong giới mỹ thuật Thủ đô như một nghệ sĩ sơn mài lặng lẽ nhưng kỹ lưỡng với nền tảng kỹ thuật vững chắc và thẩm mỹ tinh tế. Tác phẩm của bà từng được giới thiệu trong một số ấn phẩm chuyên khảo về nữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam và các triển lãm sơn mài uy tín trong nước, quốc tế.

Thuộc thế hệ nghệ sĩ cầu nối giữa sơn mài Đông Dương và sơn mài hiện thực xã hội chủ nghĩa, Nguyễn Thị Quế tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam năm 1977. Suốt hơn nửa thế kỷ, bà bền bỉ sáng tác, giảng dạy và làm nghề tại nhiều đơn vị mỹ thuật.

Triển lãm lần này giới thiệu gần 30 tác phẩm sơn mài, sáng tác từ năm 2000 đến nay. Số lượng khiêm tốn phản ánh sự khắt khe của tác giả trong lựa chọn tác phẩm, cũng như đặc thù lao động công phu của sơn mài truyền thống, nơi kỹ thuật và thẩm mỹ được đẩy tới mức tinh luyện.

Nguyễn Thị Quế trung thành với hai đề tài chính: tĩnh vật và chân dung phụ nữ, trẻ em. Không chạy theo xu hướng cách tân hay diễn ngôn đương đại, tranh của bà tạo nên vẻ đẹp trầm tĩnh, phi thời gian, gợi chiều sâu nội tâm và sự an yên.

Họa sĩ Lý Trực Sơn nhận xét, chính sự liên thông giữa tác giả và đối tượng đã tạo nên vẻ ân cần, kín đáo và giá trị thẩm mỹ cao trong tranh sơn mài của Nguyễn Thị Quế.

Sơn mài Nguyễn Thị Quế diễn ra từ ngày 17-30/12/2025, là dịp để công chúng nhìn lại hành trình nghệ thuật bền bỉ, khiêm nhường nhưng giàu nội lực của một nữ họa sĩ dành trọn đời cho sơn mài Việt Nam.

Một số tác phẩm sẽ trưng bày tại triển lãm: