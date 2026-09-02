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Mua một chiếc ô tô mới thường là dịp đặc biệt với chủ xe, nhưng việc tổ chức màn ra mắt ngay trên đường công cộng có thể khiến niềm vui biến thành rắc rối pháp lý.

Một vụ việc xảy ra tại Pune, Ấn Độ mới đây gây chú ý khi một nhóm người dùng nhiều ô tô, trong đó có Mahindra BE6 và Toyota Fortuner, để chặn đường cao tốc phục vụ việc quay phim, chụp ảnh.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, một chiếc Mahindra BE6 màu đen, được trang trí bằng vòng hoa lớn, di chuyển trên đường cùng đoàn xe. Phía sau là một xe kéo chở Toyota Fortuner Legender Plus được phủ kín bằng tấm vải đỏ.

Đoàn xe sau đó dừng lại trên tuyến đường giữa Balewadi và Bhujbal Chowk, thuộc cao tốc Pune-Bengaluru. Một số phương tiện được bố trí chắn ngang đường trong khi những người tham gia tập trung quay phim, chụp ảnh chiếc SUV mới.

Hình ảnh từ video cho thấy các phương tiện gần như chiếm phần lớn mặt đường. Phía sau đoàn xe xuất hiện dòng phương tiện ùn ứ kéo dài, khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Sau khi video lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát Pimpri-Chinchwad và Bavdhan. Lực lượng chức năng sử dụng hình ảnh trong video cùng các bằng chứng liên quan để xác định những người và phương tiện tham gia.

Theo thông tin được công bố, người bị xác định là nghi phạm chính là Somnath Ashok Kedari. Người này được cho là đã mua chiếc Mahindra BE6 vào ngày 27/8.

Sau khi nhận xe, Kedari sử dụng chiếc BE6 để đi nhận Toyota Fortuner Legender Plus mới. Chiếc Fortuner sau đó được đưa lên xe kéo và cùng với BE6, một số xe Fortuner khác cũng như các phương tiện trong đoàn, tham gia màn quay phim trên cao tốc.

Cảnh sát Bavdhan sau đó bắt giữ Kedari cùng tài xế được xác định là Ajay Yadav. Chiếc Mahindra BE6 và ít nhất một chiếc Toyota Fortuner cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ để phục vụ quá trình xử lý vụ việc.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những đoạn video giới thiệu ô tô được dàn dựng công phu trên mạng xã hội có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thực hiện tại nơi công cộng.

Những màn quay xe mới hiện không còn xa lạ. Một số chủ xe thậm chí tổ chức cả đoàn xe, sử dụng xe kéo, máy quay hoặc thiết bị bay không người lái để tạo ra những thước phim bắt mắt.

Tuy nhiên, đường cao tốc là nơi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao và yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn giao thông. Việc dừng xe, đi chậm bất thường hoặc chắn đường để phục vụ mục đích cá nhân không chỉ gây nguy hiểm cho chính những người tham gia quay phim mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm phương tiện khác.

Theo Cartoq

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