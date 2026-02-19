Trong văn hóa Á Đông, hình tượng con Ngựa đại diện cho sự tự do, bền bỉ và nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt. Những người tuổi Ngọ thường được biết đến với tư duy độc lập, khả năng bứt phá và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

Điều này hoàn toàn đúng với 3 doanh nhân công nghệ lừng danh dưới đây: Ben Horowitz, Luis von Ahn và John Collison. Dù thuộc các thế hệ khác nhau (1966, 1978, 1990), họ đều chia sẻ chung một ADN của sự đổi mới và tầm nhìn vượt thời đại.

1. Ben Horowitz (1966 - Bính Ngọ): "Bố già" của thung lũng Silicon

Sinh năm 1966, Ben Horowitz được công nhận là một trong những doanh nhân và nhà đầu tư có ảnh hưởng nhất tại Thung lũng Silicon. Ông đại diện cho thế hệ Bính Ngọ dày dạn kinh nghiệm, người đã đi qua những giai đoạn thăng trầm nhất của kỷ nguyên Internet.

Ben Horowitz là một trong những nhà đầu tư huyền thoại của thế giới. Ảnh: TechCrunch

Trước khi trở thành một nhà đầu tư huyền thoại, Ben đã khẳng định tên tuổi của mình khi thành lập Loudcloud (sau này là Opsware), một trong những công ty điện toán đám mây đầu tiên và bán lại cho Hewlett-Packard vào năm 2007 với giá trị khổng lồ. Thương vụ này không chỉ là một bước ngoặt tài chính mà còn đưa ông trở thành giám đốc điều hành cấp cao tại HP.

Tuy nhiên, di sản lớn nhất của Ben Horowitz nằm ở việc đồng sáng lập Andreessen Horowitz (a16z) vào năm 2009 cùng Marc Andreessen. Quỹ đầu tư này đã cách mạng hóa thế giới đầu tư mạo hiểm bằng cách hỗ trợ các startup đình đám như Facebook, Airbnb và Slack.

Không chỉ là một nhà đầu tư, Ben còn được xem là "người thầy" của giới khởi nghiệp. Cuốn sách bán chạy nhất của ông, "The Hard Thing About Hard Things", đúc kết những bài học xương máu về việc điều hành doanh nghiệp trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, trở thành "sách gối đầu giường" cho vô số doanh nhân trẻ. Tầm ảnh hưởng của ông vượt ra ngoài các con số tài chính, định hình văn hóa và tư duy lãnh đạo cho cả một thế hệ công nghệ.

2. Luis von Ahn (1978 - Mậu Ngọ): Thiên tài phổ cập ngôn ngữ cho toàn cầu

Nếu Ben Horowitz là người định hình dòng vốn, Luis von Ahn (sinh năm 1978 tại Guatemala) lại là người sử dụng công nghệ để xóa bỏ bất bình đẳng giáo dục. Đại diện cho tuổi Mậu Ngọ, Luis mang trong mình sự sáng tạo đột phá và tư duy hướng về cộng đồng.

Luis von Ahn phát triển Duolingo để giúp ai cũng có thể học ngoại ngữ. Ảnh: Bloomberg

Hành trình của Luis bắt đầu từ niềm đam mê máy tính khi mới 8 tuổi và sau này phát triển rực rỡ tại Đại học Carnegie Mellon. Trước khi cả thế giới biết đến Duolingo, Luis đã nổi danh toàn cầu với phát minh CAPTCHA và reCAPTCHA - hệ thống xác thực người dùng mà Google mua lại vào năm 2009.

Tuy nhiên, nỗi trăn trở về sự bất bình đẳng trong việc học ngoại ngữ tại quê nhà Guatemala đã thôi thúc ông sáng tạo nên Duolingo vào năm 2011. Xuất phát từ trải nghiệm cá nhân khó khăn khi phải tốn kém nhiều chi phí để thi chứng chỉ tiếng Anh, Luis quyết tâm xây dựng một nền tảng học tập miễn phí cho tất cả mọi người.

Với triết lý "biến việc học trở nên vui vẻ như chơi game", Duolingo đã phá vỡ các mô hình giáo dục truyền thống. Đến năm 2022, nền tảng này đã trở thành ứng dụng học ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới với 50 triệu người dùng hàng tháng, từ những người tị nạn cho đến các tỷ phú như Bill Gates. Luis von Ahn đã chứng minh rằng công nghệ có thể vừa tạo ra lợi nhuận (với định giá công ty lên tới 9 tỷ USD) vừa mang lại tác động xã hội sâu sắc.

3. John Collison (1990 - Canh Ngọ): Chàng trai Ireland "mở khóa" nền kinh tế Internet

Đại diện trẻ nhất trong danh sách là John Collison, sinh năm 1990 (Canh Ngọ). Lớn lên tại vùng nông thôn thanh bình gần Limerick, Ireland, ít ai ngờ chàng trai này sẽ trở thành người đồng sáng lập Stripe và thay đổi cách cả thế giới giao dịch trực tuyến.

John Collison là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới năm 2017 với tài sản 1,1 tỷ USD. Ảnh: 193countriesconsortium

Sở hữu trí tuệ xuất chúng và đỗ vào Harvard, John cùng anh trai Patrick đã sớm nhận ra sự cồng kềnh và lỗi thời của hệ thống thanh toán trực tuyến thời bấy giờ. Họ đã hình dung ra một nền tảng giúp các doanh nghiệp, dù nhỏ đến đâu, cũng có thể chấp nhận thanh toán qua Internet một cách dễ dàng và an toàn.

Stripe ra đời từ tầm nhìn đó và nhanh chóng trở thành xương sống của thương mại điện tử toàn cầu. Tháng 4/2020, Stripe được định giá tới 36 tỷ USD, khẳng định vị thế là một trong những công ty công nghệ tư nhân giá trị nhất thế giới. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19, Stripe đóng vai trò huyết mạch giúp hàng triệu doanh nghiệp chuyển đổi số thành công.

Dù đạt được thành công tột bậc khi còn rất trẻ, John Collison vẫn giữ được sự khiêm tốn và phong thái điềm đạm của một người con vùng Limerick. Câu chuyện của John là minh chứng cho thấy: không quan trọng bạn xuất phát từ đâu, với sự quyết tâm và một ý tưởng đúng đắn, bạn có thể thay đổi cách vận hành của cả thế giới.

Từ Ben Horowitz với sự già dặn của một nhà chiến lược, Luis von Ahn với trái tim của một nhà giáo dục, đến John Collison với hoài bão của tuổi trẻ, cả ba doanh nhân tuổi Ngọ này đều là hiện thân của sự đổi mới không ngừng. Họ không chỉ xây dựng những đế chế tỷ đô, mà quan trọng hơn, họ đã và đang kiến tạo nên một tương lai nơi công nghệ phục vụ tốt hơn cho cuộc sống con người.

