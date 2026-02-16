Bộ trưởng Chhay Sinarith, người đứng đầu Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia, xác nhận chính quyền đang làm việc chặt chẽ với Mỹ, Trung Quốc và Anh trong vụ án Chen Zhi. Ông trùm đứng sau tập đoàn Prince Holding Group này đã bị trục xuất về Trung Quốc vào tháng trước.

Vụ việc thu hút sự chú ý toàn cầu khi Chen bị Mỹ truy tố vào tháng 10/2025 và chịu lệnh trừng phạt từ cả Mỹ lẫn Anh. Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã tịch thu khoảng 15 tỷ USD Bitcoin được cho là tang vật của vụ án.

Giám đốc FBI Kash Patel mô tả đây là "một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất lịch sử".

Đoạn phim do đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV phát sóng cho thấy doanh nhân tỷ phú Chen Zhi bị dẫn độ từ Campuchia sang Trung Quốc vào ngày 7/1. Ảnh: EyePress News/ Shutterstock

Tại Châu Á, các chính quyền Singapore, Hàn Quốc, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã phong tỏa tài sản hoặc bắt giữ các cá nhân liên quan đến mạng lưới của Chen.

Tuy nhiên, khả năng Chen bị đưa ra xét xử tại Mỹ vẫn còn bỏ ngỏ do không có hiệp định dẫn độ giữa Bắc Kinh và Washington.

Tước quốc tịch vì giấy tờ giả

Trao đổi tại trụ sở cảnh sát quốc gia ở Phnom Penh, ông Sinarith cho biết quyết định trục xuất được đưa ra sau khi Chen bị tước quốc tịch Campuchia vào tháng 12/2025.

"Trong quá trình điều tra hành vi lừa đảo trực tuyến, chúng tôi phát hiện đối tượng đã sử dụng giấy tờ giả để nhập tịch", ông Sinarith giải thích. Sau khi bị tước quốc tịch Campuchia, Chen trở về là người Trung Quốc, tạo cơ sở pháp lý để trao trả về nước.

Chen Zhi bị cảnh sát áp giải khi về đến Trung Quốc. Ảnh: Weibo Bộ Công an Trung Quốc

Chen Zhi (38 tuổi), sinh ra tại một làng chài ở Phúc Kiến, Trung Quốc, nhập tịch Campuchia năm 2014. Người này cũng sở hữu hộ chiếu của Saint Lucia, Vanuatu và Síp.

Ngày 7/1, Chen được áp giải về Trung Quốc dưới sự giám sát của cảnh sát vũ trang. Bộ Công an Trung Quốc đang mở rộng điều tra các tội danh đánh bạc trái phép, lừa đảo và rửa tiền liên quan đến tập đoàn này.

Chiến dịch truy quét quy mô lớn

Song song với vụ án Chen Zhi, Campuchia đang thực hiện đợt trấn áp mạnh tay đối với tội phạm công nghệ cao. Chính quyền đã đóng cửa khoảng 190 địa điểm nghi vấn, bắt giữ 173 đối tượng cầm đầu và trục xuất 11.000 nhân viên nước ngoài.

Tại khu phức hợp "My Casino" ở tỉnh Kampot, phóng viên ghi nhận các phòng máy quy mô lớn chứa tài liệu hướng dẫn lừa đảo nạn nhân người Thái Lan, cùng các studio dựng giả đồn cảnh sát Ấn Độ.

Tuy nhiên, việc kiểm soát hiện trường gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát trưởng tỉnh Kampot, Mao Chanmothurith, thừa nhận khi ông trùm Ly Kuong bị bắt, khoảng 6.000 đến 7.000 nhân viên tại khu vực này đã bỏ trốn.

Lực lượng cảnh sát mỏng (khoảng 1.300 người bao gồm cả quân cảnh) không thể ngăn chặn làn sóng tháo chạy này.

(Tổng hợp)