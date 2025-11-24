Tại Kết luận số 201, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12.

Đến nay, 34 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đều không phải là người địa phương. Các chủ tịch UBND tỉnh, thành đều là nam, tuổi từ 45-57. Người trẻ nhất là Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa (45 tuổi).

Nhiều chủ tịch tỉnh, thành thuộc thế hệ 7X như: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung (SN 1974), Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung (SN 1976), Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt (SN 1977), Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn (SN 1977), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (SN 1979), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (SN 1977), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh (SN 1974), Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang (SN 1977)…

Các chủ tịch tỉnh, thành thuộc thế hệ 6X gồm: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (SN 1968), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (SN 1969), Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương (SN 1968), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải (SN 1968), Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn (SN 1969), Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (SN 1969), Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út (SN 1969).

Trong 34 chủ tịch UBND tỉnh, thành, có nhiều người là tiến sĩ: Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời.

Trong số các chủ tịch, có 1 ủy viên Trung ương Đảng là Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. Các ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng gồm các ông: Nguyễn Hoài Anh, Hồ Văn Mừng, Vương Quốc Tuấn.

