Sáng nay, hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, hội nghị tập trung vào hai nội dung lớn, đó là nhóm vấn đề về công tác Đại hội 14 của Đảng và nhóm vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chọn đúng người cho đúng việc

Về công tác chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu nhân sự, Tổng Bí thư cho biết, tại hội nghị Trung ương 13, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 (chưa bao gồm các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư đủ điều kiện tái cử và trường hợp đặc biệt).

Các nhân sự này cơ bản đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, địa bàn, lĩnh vực công tác theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng và kế hoạch hoạt động của Tiểu ban nhân sự Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng nhất trong số những người xứng đáng tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư... Ảnh: Nhật Bắc

Tổng Bí thư cho biết, đây là cơ sở, kinh nghiệm hết sức quan trọng để chúng ta tiếp tục kế thừa, phát huy trong công tác chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về số lượng ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội 14 và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là công việc đặc biệt hệ trọng, là cốt lõi của cốt lõi vì mọi việc đều được quyết định bởi con người. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự cho ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu rất cao, rất quyết liệt của sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới càng phải kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác.

Tổng Bí thư khẳng định trách nhiệm “chọn đúng người cho đúng việc”, nhất là nhân sự cấp cao, những người lãnh đạo đất nước, là điều kiện tiên quyết để đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả.

"Chúng ta phải lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng nhất trong số những người xứng đáng tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những đồng chí đó phải hội đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức liêm chính và nêu gương, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích nhân dân lên trên hết; phải có tầm nhìn chiến lược sắc bén và năng lực tổ chức để mở khóa các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tập hợp sức mạnh.

Quan trọng hơn, phải có năng lực tổ chức thực thi: thiết kế mục tiêu rõ ràng, cụ thể, xác lập trách nhiệm cá nhân, đo lường bằng dữ liệu, đưa quyết sách 'đi đến cùng' với kỷ luật công vụ cao", Tổng Bí thư nêu rõ.

Trong kỷ nguyên số, tiêu chí không thể thiếu là năng lực số và tư duy dữ liệu, hiểu biết sâu về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quản trị rủi ro và khả năng điều phối liên ngành, liên vùng, liên cấp.

Người lãnh đạo cần khả năng huy động nguồn lực xã hội, thiết kế quan hệ đối tác công - tư, tạo lập niềm tin thị trường, khả năng hội nhập quốc tế, ngoại ngữ và văn hóa đối thoại để mở rộng không gian phát triển.

Theo Tổng Bí thư, phải đề cao, coi trọng chất lượng, hiệu quả, sự cống hiến của cán bộ, ưu tiên những cán bộ có những công trình, phương án, dự án mang lại tác động rõ rệt; có năng lực xử lý tình huống trong khủng hoảng (thiên tai, dịch bệnh, tài chính, an ninh phi truyền thống); quyết đoán nhưng biết lắng nghe phản biện, dựa vào dân, vì dân.

Người được chọn giới thiệu là người phù hợp nhất với mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, có độ tin cậy cao, sức bền chịu áp lực, ý chí cải cách, chuyển nguồn lực thành động lực, đưa tiềm năng thành tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số để đất nước vươn tới 2 mục tiêu 100 năm.

Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ảnh: Nhật Bắc

Bên cạnh các tiêu chuẩn chung, cần đặc biệt quan tâm tới 5 “điểm cộng”, đó là: Có tầm nhìn chiến lược quốc gia, có khả năng giữ tự chủ của đất nước; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người noi theo, học tập; có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả, thành quả có thể đo đếm được; có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc.

Trung ương kiến tạo chuẩn mực và điều phối liên vùng

Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 trình Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư cho hay, ngay sau Đại hội 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quan triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội với nhiều cách làm mới, bài bản, khoa học và hiệu quả.

Nhiệm kỳ 13 đã giữ vững định hướng chiến lược, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy hoàn thiện thể chế, kiên định ổn định vĩ mô, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại và hội nhập sâu rộng.

Nhiều chủ trương lớn được thể chế hóa, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, nhiều quyết sách mang tính đột phá được triển khai.

Tổng Bí thư bày tỏ: "Chúng ta đã làm được những việc có thể coi là kỳ tích. Song, với tinh thần tự soi, tự sửa, các đồng chí cũng cần đóng góp ý kiến để Trung ương khóa 14 khắc phục những hạn chế, khuyết điểm...".

Về tổng kết Nghị quyết 18, Tổng Bí thư cho biết, bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương đã được sắp xếp tinh gọn hơn, rõ chức năng, rõ trách nhiệm, giảm tầng nấc trung gian; tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phát huy hiệu quả tối đa, cần bảo đảm tính liên thông, bổ trợ của chính quyền 3 cấp (Trung ương - tỉnh/thành phố - xã/phường) theo 3 trục: thể chế - nguồn lực - dữ liệu. Chính quyền Trung ương giữ vai trò điều hành, kiến tạo và bảo đảm thống nhất trên toàn hệ thống.

Trung ương kiến tạo chuẩn mực và điều phối liên vùng; cấp tỉnh tổ chức chiến lược, phân bổ nguồn lực, giám sát kết quả; cấp cơ sở phục vụ trực tiếp, giải quyết nhanh và phản hồi dữ liệu thực tế...

Tổng Bí thư nêu rõ, triển khai bài học kinh nghiệm của Nghị quyết 18 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, liên thông 3 cấp, với Trung ương làm “kiến trúc sư thể chế” sẽ là đòn bẩy quyết định để hệ thống chính trị tinh gọn, minh bạch, hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư kỳ vọng hội nghị Trung ương 14 sẽ tạo đồng thuận rất cao về: Tầm nhìn phát triển và những định hướng chiến lược trình Đại hội 14; Danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực sự tiêu biểu, bảo đảm tính kế thừa và đột phá; Khuôn khổ thể chế cho một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; cơ chế thực thi rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm giải trình.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể, thẳng thắn, xây dựng, quyết đoán trong việc lựa chọn phương án tối ưu vì lợi ích quốc gia, dân tộc cũng như trong đóng góp ý kiến về các nội dung.