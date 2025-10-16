Doanh nhân quyền lực gốc Hoa, quốc tịch Campuchia

Tại Campuchia, Chen Zhi, còn gọi là Vincent, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong giới kinh doanh tư nhân. Sinh năm 1987 tại Trung Quốc nhưng ông đã từ bỏ quốc tịch và nhập tịch Campuchia năm 2014. Ông cũng được phong danh hiệu “Neak Oknha” - danh hiệu cao quý nhất mà chính phủ trao tặng cho những người có đóng góp lớn cho quốc gia.

Là một tỷ phú doanh nhân song Chen Zhi khá kín tiếng và ít thông tin được công khai trên mạng xã hội. Ảnh: princegroupchenzhi

Là Chủ tịch Prince Holding Group, Chen Zhi xây dựng một đế chế đa ngành bao gồm bất động sản, tài chính, công nghệ, du lịch, hàng không, giáo dục và truyền thông. Tập đoàn này là chủ đầu tư của hàng loạt dự án lớn như Ream City - khu đô thị ven biển trị giá 16 tỷ USD tại Sihanoukville, cùng hàng chục dự án cao ốc, khu nghỉ dưỡng và trung tâm thương mại trên khắp Campuchia.

Song song với hoạt động kinh doanh, ông thành lập Prince Charitable Foundation, tổ chức được truyền thông Campuchia ca ngợi vì các đóng góp nhân đạo. Từ tài trợ 3 triệu USD cho quỹ vaccine COVID-19, trao học bổng và lập trung tâm đào tạo nghề cho sinh viên, đến hỗ trợ nạn nhân thiên tai, hình ảnh Chen Zhi hiện lên như một nhà hảo tâm kiểu mẫu.

“Là một doanh nghiệp đầu tư cho tương lai của Campuchia, Prince Holding Group sẽ luôn hỗ trợ các cộng đồng trong lúc họ cần nhất. Bên cạnh đó, tập đoàn không ngừng đóng góp cho các sáng kiến ESG nhằm mang lại lợi ích cho Campuchia và khẳng định vai trò của công ty như một đối tác có trách nhiệm trong các vấn đề xã hội địa phương”. Neak Oknha Chen Zhi, Chủ tịch Prince Holding Group

Tập đoàn Prince hiện hoạt động tại hơn 30 quốc gia, với các công ty con trải rộng từ Singapore đến Dubai. Tuy nhiên, cấu trúc sở hữu phức tạp của hệ thống này cũng khiến giới điều tra quốc tế chú ý - đặc biệt khi các cơ quan tài chính phát hiện dòng tiền khổng lồ luân chuyển giữa nhiều công ty vỏ bọc trong mạng lưới của Prince Group.

Từ biểu tượng thành đối tượng điều tra

Hôm 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ và Cơ quan điều tra Anh bất ngờ công bố các cáo trạng hình sự và biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Chen Zhi và mạng lưới của ông.

Theo hồ sơ được tòa án liên bang Brooklyn (New York) công bố, ông Chen bị cáo buộc là người điều hành một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô toàn cầu, với trung tâm điều hành đặt tại Campuchia.

Cáo trạng nêu rõ, các nạn nhân - chủ yếu từ Mỹ và châu Âu - bị lừa đầu tư vào các sàn tiền mã hóa giả mạo do Prince Group hoặc các công ty liên quan điều hành. Hàng tỷ USD sau đó được rửa qua chuỗi công ty nước ngoài, bất động sản và tài sản xa xỉ.

Đáng chú ý, các công tố viên Mỹ cho biết họ đã tịch thu hơn 127.000 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD, liên quan đến mạng lưới này - một trong những vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất lịch sử.

Song song, Anh cũng áp đặt lệnh trừng phạt tài chính, đóng băng các tài sản được cho là do Chen Zhi sở hữu tại London, bao gồm biệt thự, tòa nhà văn phòng và tài khoản ngân hàng.

Ngoài lừa đảo tài chính, nhà chức trách Mỹ và Anh còn cáo buộc Chen Zhi liên quan đến buôn người và cưỡng bức lao động. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhiều người bị dụ dỗ đến Campuchia làm việc cho các “trung tâm đầu tư trực tuyến”, sau đó bị tước hộ chiếu, giam giữ và buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo.

Thông qua mạng lưới Prince Group, Chen Zhi trộn lẫn nguồn tiền phi pháp với kinh tế hợp pháp của Campuchia, rửa sạch lợi nhuận từ lừa đảo qua hơn 100 công ty bình phong và công ty mẹ tại nhiều quốc gia.

Theo cáo trạng, dưới sự điều hành của Vincent, doanh thu tội phạm từ mạng lưới Prince Group trở thành nguồn vốn chính hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp bề ngoài, bao gồm: Prince Holding Group, Ngân hàng Prince Bank và Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group.

Prince Group thu lợi từ một chuỗi tội phạm xuyên quốc gia, gồm: Sextortion - tống tiền bằng hình ảnh hoặc video nhạy cảm, thường nhắm vào trẻ vị thành niên; Rửa tiền, tham nhũng, gian lận tài chính và các hoạt động cờ bạc trực tuyến phi pháp; Buôn người, cưỡng bức lao động và tra tấn quy mô công nghiệp, nhằm vận hành ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo (scam compounds) trên lãnh thổ Campuchia.

Prince Group bị nhà chức trách Anh và Mỹ chỉ định là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết Tập đoàn Prince Holding Group đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và “không được đối xử khác biệt so với các doanh nghiệp lớn khác đầu tư vào đất nước này”. Ông cũng nói thêm rằng quốc tịch Campuchia được cấp cho công dân Trung Quốc Chen Zhi là hoàn toàn hợp pháp.

Ông Touch Sokhak khẳng định Campuchia sẵn sàng hợp tác nếu có yêu cầu chính thức kèm bằng chứng từ các bên liên quan. “Chúng tôi không bảo vệ bất kỳ cá nhân nào vi phạm pháp luật”, ông nói, nhưng nhấn mạnh chính phủ Campuchia hiện không cáo buộc Prince Holding Group hay Chen Zhi có hành vi sai trái.

John Wojcik, chuyên gia nghiên cứu cấp cao về các mối đe dọa tại Infoblox, từng theo dõi tội phạm mạng ở Đông Nam Á cho Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), nhận định hành động phối hợp giữa Mỹ và Anh là “đòn giáng mạnh vào một trong những mạng lưới tội phạm mạng và rửa tiền lớn nhất Đông Nam Á”, nhưng “vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa.”

Chen Zhi hiện vẫn chưa rõ tung tích. Nếu bị kết tội tại Mỹ, ông có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù. Prince Holding Group trước đây đã phủ nhận mọi liên quan đến các hoạt động lừa đảo và chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc mới nhất.

(Tổng hợp)