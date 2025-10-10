Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp quốc hội, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo chính phủ sẽ trình dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời cho phép phụ huynh quyết định nếu muốn con được dùng từ 13 tuổi trở lên.

“Chúng ta từng đồng ý cho trẻ em dùng điện thoại với mục đích tốt đẹp – để gọi về nhà, để kết nối với bạn bè”, bà Frederiksen nói. “Nhưng thực tế là chúng ta đã thả lỏng một con quái vật. Chưa bao giờ có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên mắc lo âu và trầm cảm như hiện nay.”

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: tatsatchronicle

Theo bà, nhiều trẻ ngày nay khó đọc, khó tập trung, và “phải nhìn thấy những thứ mà lẽ ra các em không nên thấy” trên mạng. Thủ tướng còn dẫn số liệu cho biết 60% bé trai trong độ tuổi 11 - 19 không gặp bạn bè trực tiếp trong suốt một tuần, rồi đặt câu hỏi: “Bạn có nghĩ con số ấy sẽ cao đến thế nếu không có smartphone không?”

“Điện thoại di động và mạng xã hội đang đánh cắp tuổi thơ của con trẻ,” bà nhấn mạnh. “Chúng ta phải chăm sóc tốt hơn cho trẻ em ở Đan Mạch”.

Đề xuất này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Quốc hội Đan Mạch thông qua lệnh cấm điện thoại trong trường tiểu học và các chương trình sau giờ học, theo khuyến nghị của Ủy ban Phúc lợi trẻ em do chính bà Frederiksen thành lập từ năm 2023.

Đan Mạch không đơn độc trong xu hướng này. Nhiều quốc gia đang hành động để hạn chế trẻ nhỏ tiếp cận mạng xã hội.

Tháng 11 năm ngoái, Australia thông qua đạo luật đầu tiên trên thế giới cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Theo đó, các công ty công nghệ phải ngăn chặn người dùng chưa đủ tuổi hoặc đối mặt với mức phạt lên đến 50 triệu AUD (khoảng 33 triệu USD).

Các nền tảng như TikTok đã vận động chống lại quy định, quảng bá ứng dụng của mình như “công cụ giáo dục” và khẳng định họ đã áp dụng biện pháp bảo vệ trẻ nhỏ. Tuy nhiên, Chính phủ Australia vẫn cho rằng mức độ ảnh hưởng tâm lý tiêu cực từ mạng xã hội đang vượt ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp.

Tại Na Uy, Thủ tướng Jonas Gahr Støre cũng đang thúc đẩy lệnh cấm mạng xã hội cho người dùng dưới 15 tuổi. Chính phủ Na Uy đã mở cuộc tham vấn công chúng vào tháng 6 năm nay để lấy ý kiến về dự luật tương tự.

Các chuyên gia giáo dục và sức khỏe tâm thần châu Âu cho rằng Đan Mạch đang đi đầu trong cuộc chiến bảo vệ thế hệ trẻ khỏi ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ số. Dù biện pháp này gây tranh cãi, song nó phản ánh nỗi lo ngày càng lớn về “tuổi thơ bị đánh cắp” - khi mạng xã hội dần thay thế thế giới thật bằng những chiếc màn hình nhỏ.

(Theo CNN)