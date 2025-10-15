Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), số 127.271 Bitcoin - trị giá khoảng 15 tỷ USD - bị thu giữ là tài sản tịch thu lớn nhất trong lịch sử cơ quan này.

Đồng thời, Anh đã đóng băng các tài sản được cho là thuộc về các “ông trùm” lừa đảo, gồm biệt thự trị giá 12 triệu bảng trên Avenue Road và tòa nhà văn phòng 95 triệu bảng ở Fenchurch Street, trung tâm tài chính London.

Trong số 6 người bị trừng phạt có Chen Zhi, còn gọi là Vincent, sinh năm 1987 tại Trung Quốc, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group - tập đoàn kinh doanh bất động sản, ngân hàng và sòng bạc tại Campuchia.

Theo cáo trạng của tòa án Brooklyn (New York), Chen được cho là đã âm thầm biến Prince Group thành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, điều hành các “trại lừa đảo cưỡng bức lao động” trên khắp Campuchia.

Hình ảnh bên trong một trong những trại lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Ảnh: Văn phòng Công tố viên Liên bang khu Đông New York (Mỹ)

Công tố viên Joseph Nocella cho biết: “Chen Zhi đã điều hành một trong những chiến dịch lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử, nuôi dưỡng một ngành công nghiệp tội phạm đang lan rộng đến mức đáng báo động. Các vụ lừa đảo đầu tư của Prince Group đã gây thiệt hại hàng tỷ USD và mang lại đau khổ vô kể cho các nạn nhân trên khắp thế giới - trong đó có cả người dân New York - bằng cách cưỡng ép và bóc lột người lao động trái phép”.

Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group - hoạt động tại hơn 30 quốc gia - đã điều hành nhiều khu trại lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức ở Campuchia.

Trong các cơ sở này, hàng trăm người bị giam giữ và ép buộc thực hiện các trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, thường được gọi là “pig butchering” - hình thức mà kẻ lừa đảo giả vờ xây dựng mối quan hệ qua mạng xã hội, lấy lòng tin trước khi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công tố cho biết, các nạn nhân được dụ dỗ đầu tư tiền điện tử với lời hứa hẹn sinh lời cao, nhưng “trên thực tế, số tiền này bị đánh cắp và được rửa qua nhiều kênh tài chính để phục vụ lợi ích của tổ chức tội phạm”.

Những người bị ép làm việc trong các khu trại này thường bị đe dọa và hành hạ nếu chống đối hoặc tìm cách bỏ trốn.

Ngoài Chen Zhi, mạng lưới các giám đốc cấp cao của Prince Group cũng bị cáo buộc dùng ảnh hưởng chính trị tại nhiều quốc gia, hối lộ quan chức để tránh bị truy tố, qua đó bảo vệ cho đế chế tội phạm của họ.

Từ Campuchia đến London: Rửa tiền qua bất động sản

Theo điều tra của Mỹ và Anh, Chen và đồng phạm đã rửa tiền thông qua việc mua du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ xa xỉ và tranh Picasso, cùng nhiều bất động sản tại Anh, trong đó có biệt thự với sàn đá cẩm thạch, rạp chiếu phim, hồ bơi và hầm để xe tự động.

Các doanh nghiệp bị đưa vào danh sách trừng phạt bao gồm Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World - điều hành một khu phức hợp “khoa học - công nghệ” ở ngoại ô Phnom Penh - và Byex Exchange, sàn giao dịch tiền điện tử dùng để rửa tiền.

Theo truyền thông, lao động trong các khu này bị giam sau tường cao 3m có dây thép gai, bị đánh đập tàn nhẫn nếu tìm cách trốn thoát.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tuyên bố: “Những kẻ chủ mưu đứng sau các trung tâm lừa đảo này đang phá hủy cuộc đời của hàng nghìn người và dùng tiền bẩn mua nhà ở London. Chúng tôi đang hành động kiên quyết cùng Mỹ để bảo vệ nhân quyền và ngăn dòng tiền phi pháp len lỏi vào hệ thống tài chính”.

Các lệnh trừng phạt song song giữa Mỹ và Anh bao gồm đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh và phong tỏa tài khoản ngân hàng, nhằm triệt đường tài chính của các băng nhóm lừa đảo.

Vụ việc được xem là bước ngoặt lớn trong nỗ lực toàn cầu chống lại tội phạm mạng, đặc biệt là các mô hình lừa đảo cưỡng bức lao động đang lan rộng khắp Đông Nam Á.

