Thông tin được ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, Chủ nhiệm Uỷ ban Ứng dụng Fintech Hiệp hội Blockchain và Tài sản số (VBA) chia sẻ chiều 15/10. ChainTracer đã tham gia hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình truy vết dòng tiền trong dự án AntEx của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, từ tháng 8/2021 đến 11/2021, nhóm của Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT, quy đổi tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, Chủ nhiệm Uỷ ban Ứng dụng Fintech Hiệp hội Blockchain và Tài sản số (VBA) chia sẻ với báo chí chiều 15/10, tại Hà Nội. Ảnh: Du Lam

Đội ngũ chuyên gia của ChainTracer đã tiến hành phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện được các luồng di chuyển của token giữa các ví, các sàn giao dịch, và các địa chỉ có liên quan.

Ông Trần Huyền Dinh cho biết, thời gian trung bình để ChainTracer truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trong các dự án tiền số vào khoảng 2 ngày. Riêng vụ AntEx của Shark Bình, họ mất chưa tới 36 tiếng để làm việc và chia sẻ với cơ quan chức năng, hỗ trợ mở rộng điều tra.

“Bằng việc ứng dụng công nghệ phân tích on-chain mới nhất, ChainTracer đã xác định các cụm ví nghi vấn, truy vết dòng tiền, đồng thời hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với các sàn giao dịch trong và ngoài nước để cung cấp dữ liệu phục vụ đối chiếu thông tin KYC/KYB nhằm làm rõ danh tính và vai trò của các cá nhân có liên quan”, ông Trần Huyền Dinh chia sẻ.

Theo Chủ nhiệm dự án ChainTracer, quá trình truy vết các giao dịch liên quan AntEx có những thuận lợi đáng kể nhờ đặc thù công nghệ blockchain. Đó là mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai, minh bạch và không thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ, giúp việc phân tích và truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác và nhanh chóng dù vụ việc đã diễn ra hơn 3 năm.

Tuy nhiên, quá trình cũng gặp khó khăn khi một số sàn giao dịch quốc tế thiếu hợp tác, như sàn Gate và MEXC, gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi cuối cùng.

Vẫn theo ông Trần Huyền Dinh, đường đi của dòng tiền vụ Shark Bình không quá phức tạp nhưng chúng đã dùng nhiều thủ thuật để di chuyển, chia nhỏ thành nhiều ví nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Song, ChainTracer đã sử dụng các công cụ để truy vết đến ví cuối cùng và xác định danh tính của người đứng sau.

ChainTracer được thành lập hơn 3 năm, hoạt động theo hình thức phi lợi nhuận. Từ mục đích ban đầu là hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo trong lĩnh vực tài sản số, hiện tại, chương trình chủ yếu hỗ trợ cơ quan công an truy vết dòng tiền để mô hình hóa, giúp nhà chức trách điều tra nhanh hơn.

Tính đến nay, ChainTracer đã tiếp nhận và hỗ trợ truy vết 65 vụ việc với tổng thiệt hại ước tính lên tới 10 triệu USD. Gần đây nhất, chương trình đã phối hợp với các cơ quan chức năng để triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo “WorldMall.app” (đồng WM), chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư Việt Nam.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, ông Trần Huyền Dinh cho biết ChainTracer sẽ phối hợp với các nhà phát triển để xây dựng công cụ dành riêng cho thị trường Việt Nam, hỗ trợ cơ quan chức năng tự truy vết dòng tiền và phối hợp với các đơn vị khác.