Sinh ra ở Hà Nội trong gia đình bố là quân nhân và mẹ làm trong ngành y, Nhật Anh từ nhỏ đã say mê tiếng Anh và quyết định thi vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, nuôi ước mơ được làm việc ở môi trường quốc tế.

Khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, Nhật Anh nhận nhiều lời khuyên nên chọn những trường "nổi" hơn về ngành truyền thông nhưng cô gái Hà Nội sinh năm 2003 quyết định chọn Học viện Ngoại giao.

“Em muốn vừa phát triển ngoại ngữ, vừa học về các vấn đề quốc tế. Học viện Ngoại giao đáp ứng cả hai. Đến giờ, em thấy mình đã lựa chọn hoàn toàn đúng”, cô nói.

Nguyễn Nhật Anh xuất sắc trở thành thủ khoa toàn trường và của ngành Truyền thông quốc tế Học viện Ngoại giao niên khóa 2021-2025. Ảnh: NVCC

Bốn năm sau, lựa chọn ấy đưa cô trở thành thủ khoa toàn Học viện Ngoại giao, đồng thời là thủ khoa ngành Truyền thông quốc tế niên khóa 2021-2025 với điểm GPA 3,96/4,0. Nhật Anh còn đạt học bổng khuyến khích học tập 6/7 kỳ và loạt giải thưởng học thuật.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Trong môi trường toàn những gương mặt xuất sắc, áp lực với Nhật Anh đến từ việc không để bị tụt lại phía sau.

Cô thử sức với những việc ngoài vùng an toàn: Tham gia MUN (Mô phỏng Hội nghị Liên Hợp Quốc - hoạt động mà sinh viên đóng vai đại biểu các quốc gia, thảo luận và tranh luận về những vấn đề quốc tế) tại Học viện Ngoại giao và Đại học Kinh tế Quốc dân ngay từ năm nhất và giành giải “Bản tuyên bố lập trường xuất sắc nhất”.

Nhật Anh cũng đảm nhiệm vai trò lớp trưởng suốt 4 năm, tham gia nghiên cứu khoa học ngay từ khi chưa từng có kinh nghiệm gì.

Nguyễn Nhật Anh cho rằng bí quyết lớn nhất giúp mình duy trì phong độ suốt 4 năm là đặt mục tiêu rõ ràng và giữ kỷ luật. Cô gần như chưa bao giờ đi học muộn, thường chọn ngồi bàn đầu để tập trung, luôn chủ động đọc trước tài liệu và chuẩn bị câu hỏi trao đổi với giảng viên.

Nhật Anh chia nhỏ khối lượng bài tập, hoàn thành từng phần thay vì để dồn vào sát hạn, giúp giảm áp lực và đảm bảo chất lượng.

Nữ thủ khoa 2025 Học viện Ngoại giao đam mê nghiên cứu khoa học và các hoạt động mô phỏng Hội nghị Liên Hợp Quốc. Ảnh: NVCC

Ở một môi trường nhiều hoạt động nhóm như Học viện Ngoại giao, cô đặc biệt coi trọng việc tìm đồng đội chung chí hướng. Sau vài dự án, Nhật Anh giữ kết nối với nhóm bạn có chung mục tiêu và tinh thần cầu tiến, từ đó cùng nhau ôn tập, phản biện ý tưởng, luyện thuyết trình.

“Ở Học viện Ngoại giao, teamwork là chìa khóa. Nếu đồng đội không cùng chí hướng, động lực sẽ giảm ngay”, cô nói.

Áp lực tích cực từ bạn bè

Theo Nhật Anh, Học viện Ngoại giao là nơi hội tụ những gương mặt xuất sắc từ khắp cả nước. Ở đây, áp lực không chỉ đến từ khối lượng kiến thức, bài vở mà còn từ việc xung quanh mình ai cũng giỏi và luôn nỗ lực. Nữ thủ khoa gọi đó là “áp lực tích cực từ bạn bè” (positive peer pressure) - nguồn động lực khiến cô luôn phải chạy nhanh hơn để không bị bỏ lại phía sau.

Cô chọn tập trung vào thế mạnh của mình: Học thuật, MUN và nghiên cứu khoa học. Thay vì dàn trải tham gia mọi hoạt động, Nhật Anh đầu tư sâu vào những lĩnh vực này để vừa rèn kiến thức, vừa tích lũy kỹ năng phân tích, phản biện và thuyết trình. Đây là hành trang quan trọng cho con đường ngoại giao và truyền thông quốc tế mà cô theo đuổi.

Nhật Anh dự định vừa đi làm để tích lũy kinh nghiệm, vừa chuẩn bị hồ sơ du học thạc sĩ trong thời gian tới. Ảnh: NVCC

Nhìn lại hành trình 4 năm, Nhật Anh chia sẻ rằng, điểm số GPA, thành tích học thuật hay danh hiệu thủ khoa chỉ là “phần nổi”. Điều cô tự hào hơn cả là sự can đảm để thử, để dấn thân và kiên định với con đường mình chọn.

“Nếu phải chọn một từ cho hành trình đại học, em sẽ chọn 'can đảm'. Vì chính sự can đảm đã giúp em thử sức với những trải nghiệm mới và vượt qua giới hạn của bản thân. Danh hiệu thủ khoa chỉ là một vạch xuất phát mới, chứ không phải đích đến. Điều quan trọng là mình tiếp tục giữ được tinh thần và năng lượng để đi tiếp", Nhật Anh nói.

Câu nói cô tâm đắc nhất là của vị chính khách người Anh Winston Churchill: “Success is not final; failure is not fatal: it is the courage to continue that counts” (Thành công không phải đích cuối, thất bại cũng không phải dấu chấm hết: Điều quan trọng là can đảm để tiếp tục).

Nhận xét về nữ sinh, giáo viên chủ nhiệm - Ths. Lê Ngọc Thùy Dương, cho biết: “Nhật Anh là một sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc và cầu thị trong nghiên cứu khoa học. Em luôn chủ động tìm tòi, đọc thêm các kiến thức mới và có khả năng sử dụng kỹ năng tư duy phản biện rất tốt để áp dụng lý thuyết vào các hiện tượng thực tiễn”.

Còn Nhật Anh, khi nhắn nhủ tới "đàn em" muốn trở thành sinh viên của Học viện Ngoại giao trong tương lai, cô bộc bạch: “Trong xã hội nhiều thông tin, chúng ta rất dễ bị cuốn theo với nhiều áp lực. Hãy là kim chỉ nam của chính mình, hiểu rõ thế mạnh và kiên định theo đuổi mục tiêu”.

Chia sẻ với VietNamNet, tân thủ khoa này cho biết, thời gian tới, cô dự định vừa đi làm để tích lũy kinh nghiệm, vừa chuẩn bị hồ sơ du học thạc sĩ nhằm tiếp tục phát triển trong các lĩnh vực chính trị và xã hội.