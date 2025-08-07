6 năm trước, Ngô Thu Hà (2001), cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, từng ‘gây bão’ khi trở thành thủ khoa khối B00 của cả nước với 29,8 điểm, trong đó môn Hoá và Sinh đều đạt điểm 10.

Trước đó, nữ sinh Phú Thọ cũng từng đỗ thủ khoa chuyên Toán vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, có hai năm liền giành giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, liên tục dẫn đầu các kỳ khảo sát của trường và Sở GD-ĐT Phú Thọ.

Tuy nhiên, thời điểm ấy, Hà từng chia sẻ: “Danh hiệu thủ khoa không phải đích đến mà chỉ là một khoảnh khắc để em nhìn lại quá trình cố gắng của bản thân”.

Chính vì thế, khi bước vào giảng đường đại học, Hà chọn “gác lại quá khứ” để bắt đầu hành trình đầy thử thách ở ngành Y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.

“Em luôn ngưỡng mộ các y bác sĩ, dù gia đình không ai theo ngành này. Vào đại học, em xác định sẽ phải nỗ lực rất nhiều và bắt đầu lại từ con số 0”, nữ sinh chia sẻ.

Ngô Thu Hà tốt nghiệp thủ khoa đầu ra Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Dù là thủ khoa khối B00 nhưng Hà thừa nhận, những kiến thức từng học thời phổ thông chỉ là nền tảng. Năm nhất, nữ sinh đối diện với hàng loạt môn học “khó nhằn” như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Lý sinh. Việc học ở đại học cũng rất khác phổ thông. Vì thế, mất một khoảng thời gian, Hà mới bắt đầu thích nghi được với cách học và lối tư duy mới.

Để bắt nhịp nhanh chóng, nữ sinh chủ động tham gia câu lạc bộ sinh viên học tập tích cực – nơi sinh viên cùng học nhóm, hỗ trợ nhau ôn luyện và giải đáp nhưng vấn đề khó.

Sang năm thứ hai, khi đã quen với guồng học, Hà tự tìm tòi, mày mò cách học hiệu quả như chủ động ghi nhớ. Mỗi khi học xong một vấn đề nào đó, nữ sinh sẽ gấp sách, tự nhớ lại và trình bày kiến thức đó cho đến khi ghi nhớ trôi chảy.

Ngoài ra, để có thể ôn bài thường xuyên và học ở mọi lúc, mọi nơi, nữ sinh cũng tự tạo các flashcard trên điện thoại để bất cứ khi nào rảnh rỗi cũng có thể mở ra ôn lại.

“Em nghĩ điều quan trọng nhất khi học y là sự chăm chỉ. Vì lượng kiến thức trong ngành quá nhiều nên sinh viên không thể học dồn. Học theo nhóm cũng là một cách hiệu quả để mọi người có thể trao đổi, hỗ trợ, chia sẻ kiến thức cho nhau”.

Hà từng là thủ khoa khối B toàn quốc năm 2019. Ảnh: NVCC

Tại Trường Đại học Y Hà Nội, Hà lựa chọn theo học lớp tiếng Pháp vì cho rằng có nhiều tài liệu y khoa, slide bài giảng trên lớp có sử dụng tiếng Pháp. Việc học ngôn ngữ này sẽ là lợi thế giúp bản thân tiếp cận tốt hơn với các kiến thức chuyên ngành.

Sang năm thứ 3, khi bắt đầu đi viện và tiếp xúc với bệnh nhân, Hà luôn trân trọng mỗi buổi học lâm sàng vì cho rằng ngoài kiến thức, em còn được truyền cảm hứng từ các thầy cô tại viện như sự tích cực, năng lượng, khiêm tốn và tận tâm với nghề.

“Có những giai đoạn, sinh viên y phải sống trong guồng quay sáng học lâm sàng, chiều học lý thuyết ở trường, tối có thể tiếp tục trực đêm tại bệnh viện. Dẫu vất vả nhưng khi nhìn thấy nhiều bệnh nhân lớn tuổi, không có người nhà đi cùng tới viện, được hỗ trợ người bệnh trong quá trình chụp chiếu, lấy kết quả, khoảnh khắc ấy khiến em hiểu rằng, là bác sĩ, ngoài chuyên môn giỏi còn cần sự đồng cảm, bao dung, nhẹ nhàng”.

Ngô Thu Hà là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Ảnh: NVCC

Tại trường y, việc thi cử diễn ra theo hình thức “cuốn chiếu”. Kiến thức ngành y lại thường móc nối với nhau. Do đó theo Hà, sinh viên phải học hết mọi thứ, không có nội dung nào là “tủ” hay phần kiến thức nào cần “nhấn mạnh hơn”.

“Khi thi, thầy cô thường hỏi rất nhiều kiến thức ngoài sách vở. Để đáp ứng được điều đó, sinh viên cũng phải tự tìm tòi, học trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân, học thông qua sách vở, tài liệu nước ngoài”, Hà nói.

Vì thế, những khi rảnh rỗi, nữ sinh cũng thường xuyên đọc tài liệu y khoa kinh điển như Sinh lý Guyton, Bệnh học nội khoa Harrison,… để làm giàu kiến thức nền.

Nhờ sự chủ động và có phương pháp học bài bản, Hà liên tục giành được học bổng khuyến khích của trường trong các kỳ học. Sau 6 năm, nữ sinh tốt nghiệp với điểm GPA đạt 8,42/10, trở thành thủ khoa đầu ra toàn trường.

Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, việc một sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa kép như Hà là trường hợp hiếm có.

Hiện tại, nữ sinh Phú Thọ đang tập trung ôn luyện cho kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú – kỳ thi được đánh giá khắc nghiệt bậc nhất – vào giữa tháng 8 tới. Nữ sinh đặt mục tiêu lọt top 50 để có thể được lựa chọn chuyên ngành yêu thích.

“Trước mắt, em mong muốn thi đỗ nội trú để tiếp tục được trau dồi kiến thức vững vàng trước khi trở thành một bác sĩ tốt. Hành trình trở thành bác sĩ giỏi vẫn còn dài và em sẽ phải nỗ lực rất nhiều”, tân thủ khoa đầu ra Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ.