Daniel Moreno-Gama, 20 tuổi, đến từ bang Texas, vừa bị giới chức Mỹ buộc tội cố ý giết người và phóng hỏa sau khi tấn công nhà riêng của CEO OpenAI Sam Altman tại San Francisco. Sự việc làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về làn sóng thù ghét công nghệ mới.

Theo hồ sơ tòa án, khoảng 4h sáng 10/4, nghi phạm mặc áo hoodie sẫm màu đã tiếp cận đường lái xe và ném bom xăng tự chế vào cổng nhà ông Altman. Thiết bị phát nổ và gây ra một đám cháy nhỏ trước khi kẻ tấn công bỏ trốn.

Tư gia của CEO OpenAI Sam Altman. Ảnh: San Francisco Chronicle

Chưa đầy một giờ sau, Moreno-Gama xuất hiện tại trụ sở OpenAI cách đó vài dặm. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy thanh niên này dùng ghế đập vỡ hệ thống cửa kính.

Khi bị lực lượng an ninh của tòa nhà tiếp cận, hắn đang cầm một can dầu hỏa và tuyên bố mục đích đến đây là "để thiêu rụi tòa nhà và giết bất kỳ ai bên trong".

Cảnh sát San Francisco đã nhanh chóng có mặt bắt giữ Moreno-Gama, thu giữ các thiết bị gây cháy, dầu hỏa, một chiếc bật lửa màu xanh và một tập tài liệu.

Bản tuyên ngôn của kẻ chống AI

Khi khám xét, giới chức phát hiện trên người nghi phạm một tài liệu trình bày chi tiết các quan điểm thù địch nhằm vào trí tuệ nhân tạo (AI) và các lãnh đạo công ty công nghệ.

Hồ sơ tội phạm của cơ quan điều tra nêu rõ, tài liệu này đi sâu vào rủi ro tuyệt chủng và "nguy cơ hiện sinh" mà AI có thể gây ra cho nhân loại.

Đáng chú ý, bản tuyên ngôn chứa một danh sách mục tiêu gồm tên và địa chỉ của nhiều giám đốc điều hành, nhà đầu tư và thành viên hội đồng quản trị các công ty AI khác.

"Nếu định kêu gọi người khác giết người và phạm tội thì tôi phải làm gương để chứng minh sự chân thành trong thông điệp của mình", Moreno-Gama viết.

Lịch sử hoạt động trên mạng xã hội cho thấy sự cực đoan của thanh niên này đã nhen nhóm từ lâu. Từ mùa hè năm 2024, các tài khoản mang tên Moreno-Gama liên tục chia sẻ bài viết cảnh báo về AI.

Tháng 1/2026, một bài luận trên nền tảng Substack của nghi phạm cáo buộc các CEO công nghệ "thiếu đạo đức", mô tả họ là những kẻ "mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội". Bài viết nhắm trực tiếp vào ông Altman với cáo buộc là "kẻ nói dối bệnh hoạn".

Hôm 13/4, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã khám xét nhà riêng của Moreno-Gama tại Spring, một vùng ngoại ô Houston, Texas. Luật sư quận San Francisco Brooke Jenkins cho biết nghi phạm phải đối mặt với 11 tội danh cấp bang, bao gồm tội cố ý giết ông Altman, với mức án có thể từ 19 năm đến chung thân.

Ở cấp độ liên bang, Moreno-Gama bị buộc tội tàng trữ súng trái phép (do thiết bị nổ tự chế được phân loại vào danh mục này) và phá hoại tài sản bằng chất nổ.

Luật sư Mỹ Craig Missakian nhấn mạnh: "Nếu có bằng chứng cho thấy vụ tấn công nhằm thay đổi chính sách công hoặc ép buộc chính phủ, chúng tôi sẽ xử lý vụ việc như một hành vi khủng bố nội địa".

Vài giờ sau vụ tấn công, ông Altman đã đăng bức ảnh gia đình lên blog cá nhân nhằm xoa dịu tình hình. "Nỗi sợ hãi và lo lắng về AI là hoàn toàn chính đáng", CEO OpenAI viết, song ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm bớt các luận điệu cực đoan và chấm dứt các hành vi bạo lực.

Các tổ chức từng đưa ra cảnh báo về rủi ro AI cũng nhanh chóng vạch rõ ranh giới. Anthony Aguirre, Chủ tịch Viện Tương lai Nhân loại khẳng định bạo lực không có chỗ đứng trong cuộc tranh luận về AI.

Nhóm PauseAI cho biết nghi phạm từng tham gia diễn đàn Discord của họ từ hai năm trước nhưng không có vai trò gì, đồng thời Discord cũng đã cấm vĩnh viễn tài khoản của thanh niên này do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

(Theo NYT, Fortune)