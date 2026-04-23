Công an TP Hà Nội cho biết, rạng sáng 22/4, Tổ công tác 141 tuần tra trên tuyến Chu Huy Mân – Hội Xá phát hiện 4 nam thanh niên đi 3 xe máy, chạy tốc độ cao, bốc đầu, gây mất an ninh trật tự.

Tổ công tác bám theo, dừng kiểm tra tại khu S6A Vinhomes Symphony (phường Phúc Lợi). Trong quá trình kiểm tra, một đối tượng điều khiển xe Wave màu đỏ bỏ xe, chạy thoát.

Lực lượng chức năng khống chế 3 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Ph. (SN 2011, trú Hoàng Liệt), Nguyễn Đức M. (SN 2010, trú Hồng Hà), Nguyễn Minh H. (SN 2009, trú Liên Ninh), đều ngồi sau xe Wave do Nhân Đức Thắng (chưa rõ lai lịch) điều khiển.

Các đối tượng khai không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, tụ tập chạy xe tốc độ cao và bốc đầu.

Qua đấu tranh, nhóm này bước đầu thừa nhận là những người xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội ngày 12/4, ghi cảnh bốc đầu trên tuyến Hội Xá – Chu Huy Mân.

Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.