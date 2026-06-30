VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội nghiên cứu đưa ra xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát (Tập đoàn Tâm Lộc Phát).

Theo cáo trạng, tháng 6/2019, bà Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983) thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh là tổ chức sự kiện, xúc tiến thương mại.

Tháng 9/2020, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, bà Khuyên giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Lúc này, vốn điều lệ công ty là 30 tỷ đồng, bà Khuyên góp 21 tỷ đồng, chiếm 70% cổ phần.

Đến tháng 12/2022, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, vốn điều lệ tăng lên 100 tỷ đồng, nữ đại gia bắt đầu bàn bạc với các cổ đông sáng lập việc huy động vốn của người dân thông qua việc ký kết hợp đồng góp vốn, nộp tiền đầu tư vào công ty để đầu tư kinh doanh vào nhiều lĩnh vực.

Đó là các lĩnh vực như: Kinh doanh hệ thống chuỗi cà phê nghệ sỹ, kinh doanh hệ thống gian hàng tiện ích, kinh doanh hệ thống taxi du lịch, kinh doanh bất động sản…

Công an thực hiện lệnh bắt đối với bị can Nguyễn Thị Khuyên. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo lời quảng bá, nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận cao hơn nhiều lần so với việc gửi tiền tại ngân hàng, gồm 12 mức đầu tư với số tiền tham gia từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng. Để tạo lòng tin với các nhà đầu tư, bà Khuyên thống nhất với các đồng phạm thành lập thêm các công ty thành viên, tạo dựng hệ sinh thái kinh doanh “ảo” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Cáo trạng chỉ ra rằng, thực tế Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát và các công ty con do bà Khuyên thành lập không sản xuất kinh doanh hoặc có hoạt động kinh doanh nhưng chỉ mang tính hình thức, không phát sinh ra doanh thu cao để trả tiền lợi nhuận cho các nhà đầu tư như lời nữ đại gia này cam kết.

Công ty huy động vốn của các nhà đầu tư là hình thức lấy tiền của người nộp tiền sau trả cho lợi nhuận người nộp tiền trước. Số tiền còn lại bà Khuyên chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát cũng như các công ty thành viên từ khi thành lập không có doanh thu hoặc doanh thu không đáng kể, nhiều năm thua lỗ, chỉ phát sinh nộp thuế môn bài hàng năm.

Để huy động nhiều nhà đầu tư tham gia nộp tiền góp vốn vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, bà Nguyễn Thị Khuyên đã thành lập, mở rộng mạng lưới, chi nhánh, văn phòng thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Để khuyến khích và thu hút nhiều nhà đầu tư, bà Khuyên đưa ra chính sách áp dụng tiền chiết khấu 10-15% hoa hồng/từ giá trị hợp đồng góp vốn của nhà đầu tư cho các chi nhánh, văn phòng, cho người giới thiệu nhà đầu tư mới hoặc cho chính nhà đầu tư; trả lương, thưởng 3%-7%/doanh thu đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng.

17.427 người sập ‘bẫy lừa’, mất gần 1.380 tỷ đồng

Với thủ đoạn trên, từ 9/2020- 4/2024, bà Khuyên thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22/63 tỉnh, thành phố (cũ) trên cả nước ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh và hợp đồng góp vốn cổ đông với khoảng 17.427 bị hại với tổng giá trị hợp đồng lên tới hơn 5.148 tỷ đồng.

Sau khi đã chiết khấu trừ 10-15% hoa hồng tiền từ số tiền ghi trên hợp đồng góp vốn đã ký của nhà đầu tư cho chi nhánh, văn phòng giới thiệu, cho người môi giới giới thiệu nhà đầu tư mới, hoặc cho chính nhà đầu tư, tổng số tiền của các nhà đầu tư thực nộp vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát mà bà Khuyên đã nhận là gần 4.170 tỷ đồng.

Đến nay, nữ đại gia đã trả tiền lợi nhuận (bao gồm cả gốc và lãi) cho các nhà đầu tư là 2.790 tỷ đồng. Còn lại gần 1.380 tỷ đồng, bà Khuyên đã chiếm đoạt và chỉ đạo sử dụng cho mục đích cá nhân và không có khả năng trả lại tiền cho các bị hại trong vụ án.

Với hành vi trên, bà Khuyên bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng phạm với bà Khuyên còn có 2 bị can khác là Văn Đình Toàn (SN 1982), Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968) cũng bị truy tố về cùng tội danh.