Chanathip tuyên bố 'nóng' trận Thái Lan tái đấu tuyển Việt Nam
Ngôi sao Chanathip tuyên bố sẽ cùng Thái Lan đòi lại món nợ thua tuyển Việt Nam ở hai trận chung kết ASEAN Cup 2024 và 2026, hướng tới mục tiêu vô địch FIFA ASEAN Cup.
VietNamNet trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 21/9 trên sân Nagai, thuộc khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nữ Asiad 2026.
Trung vệ Nguyễn Thành Chung lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 cùng tuyển Việt Nam do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương.
U23 Việt Nam chỉ cần hòa Uzbekistan để giành quyền vào tứ kết Asiad 2026, nhưng trận đấu cuối vòng bảng vẫn là phép thử quan trọng cho tham vọng đi xa hơn.