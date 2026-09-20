Video higlights Hà Nội FC 1-1 Đà Nẵng (pen 3-4):

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SHB Đà Nẵng tạo nên bất ngờ lớn tại vòng loại Cúp Quốc gia Sacombank 2026/27 khi vượt qua Hà Nội FC sau loạt sút luân lưu nghẹt thở. Thủ thành Bùi Tiến Dũng trở thành nhân vật chính với hai pha cản phá penalty xuất sắc, giúp đội bóng sông Hàn giành vé đi tiếp.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy diễn ra hấp dẫn với thế trận giằng co giữa hai đội. Hà Nội FC được đánh giá cao hơn khi sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng SHB Đà Nẵng cho thấy sự quyết tâm và khả năng tận dụng cơ hội tốt.

Bùi Tiến Dũng trở thành người hùng của SHB Đà Nẵng - Ảnh: VPF

Đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 19. Kavil Luong có pha lập công quan trọng, đưa SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn 1-0 trước sự bất ngờ của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, Hà Nội FC nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Chỉ 9 phút sau, Jung Andrew Patrick ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Trong thời gian còn lại của 90 phút, hai đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng. Kết quả hòa buộc Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định tấm vé đi tiếp.

Trên chấm 11 m, Bùi Tiến Dũng đã có màn trình diễn xuất sắc khi cản phá thành công hai cú sút của Hà Nội FC. Đáng chú ý, thủ môn từng tạo dấu ấn tại Thường Châu 2018 đã đánh bại chính tuyển thủ quốc gia Đỗ Hoàng Hên trong lượt đá quyết định, khép lại hy vọng của đội bóng Thủ đô.

Chung cuộc, SHB Đà Nẵng thắng Hà Nội FC 4-3 ở loạt luân lưu sau trận hòa 1-1 và giành quyền vào vòng tiếp theo của Cúp Quốc gia Sacombank 2026/27. Chiến thắng này là dấu ấn đặc biệt của Bùi Tiến Dũng, người đã trở lại mạnh mẽ sau quãng thời gian nghỉ dưỡng thương.