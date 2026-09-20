U23 Nhật Bản có màn trình diễn đầy ấn tượng trong cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan tại bảng A môn bóng đá nam ASIAD 20. Với sự vượt trội về kỹ thuật, tốc độ và khả năng kiểm soát thế trận, đội bóng trẻ của xứ sở mặt trời mọc dễ dàng tạo ra chiến thắng cách biệt.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Nhật Bản nhanh chóng đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Sau nhiều nỗ lực tấn công, đội bóng áo xanh mở tỷ số ở phút 28 khi Yokoyama tận dụng cơ hội để đưa bóng vào lưới đối phương.

U23 Nhật Bản thắng đậm U23 Kyrgyzstan - Ảnh: Japan Football

Bàn thắng giúp U23 Nhật Bản càng thi đấu tự tin hơn. Chỉ 8 phút sau, Nagano nhân đôi cách biệt với pha lập công chính xác, trước khi Ozeki ghi bàn ở phút 45 để giúp Nhật Bản bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3-0.

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về U23 Nhật Bản. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan gần như chỉ biết chống đỡ trước những đợt tấn công liên tiếp của đối thủ.

Đội bóng Đông Á tiếp tục có thêm 4 bàn thắng nhờ các pha lập công của Nakajima, Ishii và Shimamoto. Đáng chú ý, Shimamoto hoàn tất cú đúp trong hiệp đấu này, góp phần tạo nên chiến thắng đậm đà.

Chung cuộc, U23 Nhật Bản đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 7-0. Kết quả này giúp đại diện chủ nhà cùng U23 Thái Lan đoạt 2 vé của bảng A vào tứ kết và khẳng định sức mạnh của một trong những ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương tại ASIAD 20.