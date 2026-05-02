MS 2026.112

Gia đình anh Lê Văn Hiếu và chị Nguyễn Thị Hoà sống trong căn nhà cấp 4 chật chội ở thôn Phan Xá, xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị.

Những ngày nắng gắt càng trở nên ngột ngạt. Giữa trưa oi ả, chị Hòa lặng lẽ bế đứa con út mới 2 tháng tuổi ra hiên, mắc tạm chiếc võng cho con ngủ. Bên trong, tiếng kéo ghế nặng nhọc của mẹ chồng – người phụ nữ già yếu, mắc bệnh khớp, không thể tự đi lại vang lên đều đều, nghe quặn lòng.

Anh Hiếu chết lặng khi nhận tin mình mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tủy (một dạng ung thư máu). Ảnh: Hải Sâm

Bốn đứa trẻ, đứa lớn còn chưa kịp lớn, đứa nhỏ vẫn còn đỏ hỏn – Lê Nguyễn Hoàng Hưng (SN 2018), Lê Nguyễn Hoàng Huy (SN 2020), Lê Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 2022) và bé út Lê Nguyễn Hoàng Huyền (SN 2026) – đang lớn lên trong cảnh thiếu thốn, bệnh tật bủa vây.

Trước khi đổ bệnh, anh Hiếu là lao động duy nhất của gia đình. Nghề hàn cơ khí mang lại thu nhập 300–400 nghìn đồng mỗi ngày, đủ để anh chắt chiu nuôi cả nhà. Còn chị Hòa, từ ngày lấy chồng liên tiếp sinh con, lại chăm sóc bố mẹ chồng đau ốm nên không thể đi làm.

Mẹ anh Hiếu già yếu, mắc bệnh khớp, không thể tự đi lại. Ảnh: Hải Sâm

Cuộc sống vốn đã chật vật, những ngày mưa gió kéo dài là mất nguồn thu, mọi chi phí đều trở nên quá sức. Hai năm trước, với hy vọng cải thiện cuộc sống, anh Hiếu rời quê ra đảo Sơn Ca (thuộc quần đảo Trường Sa) làm cơ khí. Công việc xa nhà nhưng mức thu nhập hơn 400.000 đồng mỗi ngày cũng giúp gia đình vơi đi phần nào khó khăn.

Thế nhưng biến cố ập đến bất ngờ. Tháng 6 năm ngoái, trong lần về đất liền khám sức khỏe để chuẩn bị quay lại đảo, anh Hiếu chết lặng khi nhận tin mình mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tủy (một dạng ung thư máu). “Nghe bác sĩ nói mà chân tay tôi rụng rời, không tin nổi đó là sự thật”, anh nghẹn ngào nhớ lại.

Bệnh án của anh Hiếu. Ảnh: Hải Sâm

Từ đó, cuộc sống của anh gắn liền với bệnh viện và thuốc men. Từ một người khỏe mạnh, anh nhanh chóng suy kiệt, đau nhức khắp người, sụt cân nghiêm trọng, nhiều ngày chỉ có thể nằm bất động.

Thời điểm anh phát hiện bệnh cũng là lúc vợ đang mang thai đứa con thứ tư, bố mẹ lại đau ốm triền miên. Gia đình vốn đã khó khăn càng rơi vào bế tắc.

Gần một năm chống chọi với bệnh tật, gia đình anh Hiếu đã tiêu tốn gần 200 triệu đồng cho việc điều trị. Số tiền ấy đều là vay mượn khắp nơi, cùng sự cưu mang của người thân, bạn bè, làng xóm. Đến nay, mọi nguồn vay gần như đã cạn kiệt. “Giờ tôi bất lực rồi, không biết còn vay vào đâu nữa…”, anh Hiếu nghẹn ngào.

Gia đình anh Hiếu thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Ảnh: Hải Sâm

Mỗi tháng, anh vẫn phải đều đặn tái khám một lần, riêng chi phí đi lại và thuốc men đã gần 10 triệu đồng. Cộng thêm khoảng 5 triệu đồng chi phí sinh hoạt tối thiểu, tổng chi tiêu trở thành gánh nặng quá sức đối với một gia đình đã không còn nguồn thu nhập.

Mọi lo toan dồn cả lên vai chị Hòa. Một mình chị vừa chăm chồng bệnh nặng, vừa nuôi 4 đứa con nhỏ, lại cáng đáng việc chăm sóc mẹ chồng đau yếu. Trong căn nhà chật hẹp, những đêm dài trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, khi tiếng trẻ thơ khóc khát sữa xen lẫn những tiếng thở dài mệt mỏi, ám ảnh cả không gian.

“Từ ngày tôi bị bệnh, cả nhà bữa đói bữa no. Các con không có sữa uống, mỗi lần có người cho chút sữa, nhìn các con mừng mà tôi đau lòng lắm”, anh Hiếu nghẹn lời.

Căn nhà chật chội, chiếc giường nhỏ là chỗ ngủ của anh Hiếu và 3 con. Ảnh: Hải Sâm

Tuy thuộc diện hộ nghèo, nhưng những hỗ trợ hiện tại vẫn quá ít ỏi so với gánh nặng mà gia đình đang phải gánh chịu. Bốn đứa trẻ vẫn cần được ăn học, cần được lớn lên trong đủ đầy, nhưng phía trước là một tương lai mịt mờ khi cha bệnh nặng, mẹ kiệt sức, nợ nần chồng chất.

Giữa những ngày tháng tưởng chừng không còn lối thoát, gia đình anh Hiếu vẫn cố gắng gượng dậy từng ngày. Nhưng hành trình phía trước là chuỗi ngày dài đầy bất trắc, nơi mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến với bệnh tật, đói nghèo và sự hao mòn cả thể xác lẫn tinh thần.

Gánh nặng mẹ già yếu ốm, anh Hiếu mắc bệnh hiểm nghèo cùng 4 đứa con thơ phải chăm sóc đổ dồn lên vai chị Hoà. Ảnh: Hải Sâm

Trao đổi với Báo VietNamNet, ông Phạm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy cho biết, gia đình anh Hiếu thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Nhà đông con, bản thân anh mắc bệnh ung thư, mẹ già đau yếu, bố vừa qua đời, cuộc sống hiện gần như không còn khả năng xoay xở.

“Rất mong sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc gần xa để gia đình anh Hiếu có thêm hy vọng vượt qua giai đoạn khốn khó này, để những đứa trẻ được tiếp tục đến trường, và người trụ cột ấy có thêm cơ hội giành lại sự sống”, ông Cường chia sẻ.

Bạn đọc giúp anh Lê Văn Hiếu có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.112 (anh Lê Văn Hiếu) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Lê Văn Hiếu theo địa chỉ: thôn Phan Xá, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0973878064

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.