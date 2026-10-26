MỸ - Không muốn mẹ phải chờ đợi nhiều năm để được ghép thận, con trai 21 tuổi đã vượt hàng nghìn km về quê nhà để hiến thận cho bà.

Ocean Peace Silva và mẹ ruột. Ảnh: Hawaii News Now

Ca phẫu thuật ghép thận giữa Ocean Peace Silva (21 tuổi) và mẹ ruột, bà Lisa Silva, diễn ra tại Honolulu, Hawaii, hôm 21/10.

Chàng trai trẻ quyết định hiến 1 quả thận cho mẹ sau khi biết bà phải chờ đợi nhiều năm trong danh sách bệnh nhân cần ghép tạng.

“Tôi cảm thấy đây là điều tối thiểu mình có thể làm. Mẹ đã dành cho tôi tất cả mọi thứ. Sao tôi có thể không làm điều này cho mẹ?”, Ocean chia sẻ.

Hiện sống tại Boston, bang Massachusetts, miền Đông nước Mỹ, Ocean đã vượt hàng nghìn km để về quê nhà, thực hiện ca phẫu thuật, giúp mẹ có cơ hội được ghép thận sớm hơn.

Đối với bà Lisa, việc con trai sẵn sàng hiến thận là điều bà chưa từng nghĩ tới. Khi Ocean mới 9 ngày tuổi, anh từng rơi vào tình trạng nguy kịch do nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV), tác nhân có thể gây ra các bệnh đường hô hấp nghiêm trọng.

Nhớ lại khoảng thời gian con trai giành giật sự sống, Lisa kể bà từng cầu nguyện: “Xin hãy để con trai tôi được sống”.

Theo lời bà, khoảng 6 bác sĩ đã đứng bên cạnh con trai trong thời điểm nguy cấp. Họ khuyên bà chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, khi tim Ocean có thể ngừng đập. May mắn, anh đã vượt qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.

Nhiều năm sau, cậu bé từng khiến mẹ lo lắng đến tột cùng nay lại chủ động hiến thận để giúp bà vượt qua bệnh tật. Với Ocean, đó là cách đáp lại những gì mẹ đã dành cho mình từ những ngày đầu tiên của cuộc đời.

Một ngày sau ca phẫu thuật, hôm 22/10, Ocean đăng video cập nhật tình hình sức khỏe của hai mẹ con lên Facebook. Nằm trên giường bệnh, anh cho biết vừa trải qua ca mổ và vẫn cảm thấy đau nhiều ở vùng bụng. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết đây là phản ứng bình thường sau phẫu thuật.

Điều khiến chàng trai trẻ nhẹ nhõm nhất là quả thận được hiến đã bắt đầu hoạt động ngay sau khi được ghép vào cơ thể mẹ.

Ocean bày tỏ lòng biết ơn vì ca ghép diễn ra thuận lợi, đồng thời nhắn nhủ mọi người hãy giữ vững niềm tin khi đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, dù thử thách có lớn đến đâu, theo Yahoo News.

Sau khi hiến thận, Ocean cần khoảng 4 đến 6 tuần để hồi phục hoàn toàn. Anh được khuyến cáo duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước và hạn chế rượu bia ở mức vừa phải để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Trong khi Ocean và mẹ tập trung hồi phục sau ca phẫu thuật, bạn bè của gia đình đã tổ chức quyên góp nhằm hỗ trợ các chi phí y tế không được bảo hiểm chi trả.