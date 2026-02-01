Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quản lý vận hành một thương hiệu thời trang) và Phan Thị Tường Vy (26 tuổi, nội trợ).

Cặp đôi quen biết nhau vào đầu năm 2024 khi Khoa đi du lịch Đà Lạt một mình để “chữa lành”. Anh chia sẻ trên Facebook hành trình đó và Tường Vy vào “thả tim”. Không ngờ, sau lần tương tác ấy họ có cơ hội gặp nhau ở Đà Lạt, bởi trùng hợp, Tường Vy cũng đang du lịch ở đây.

Cặp đôi cảm mến nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ảnh cắt từ clip

Cặp đôi vừa gặp đã phải lòng nhau. Họ trò chuyện đến khuya vẫn chưa muốn chia tay. Chỉ sau 1 lần gặp, Khoa nhận ra cô gái này rất quan trọng với mình. Khi Vy tạm biệt Đà Lạt để về quê, Khoa lập tức đặt vé bay về TPHCM, rồi ngồi xe khách về miền Tây để gặp cô.

“Mới chỉ quen vài ngày nhưng cảm xúc rất mạnh. Chúng tôi nắm tay nói chuyện tình cảm”, Khoa kể.

Tình cảm của cặp đôi tiến triển rất nhanh. Khoa hài hước chia sẻ, cả hai không đi xem phim hay hẹn hò tìm hiểu như các cặp đôi khác mà “vào thẳng vấn đề chính”.

Hôm ấy, Khoa chuẩn bị một bữa tiệc có nến và hoa để tỏ tình Vy. Màn tỏ tình diễn ra suôn sẻ và có kết đẹp nhưng khi mọi thứ đã xong xuôi, Vy vẫn chưa muốn về nhà. Thấy vậy, Khoa đã gợi ý cùng Vy vào khách sạn để tâm sự, trò chuyện. Và chuyện gì đến cũng đến, họ thực sự là của nhau.

Tường Vy kể lại câu chuyện tình yêu của mình. Ảnh cắt từ clip

Đến với nhau bằng cảm xúc chân thành và mãnh liệt như vậy nhưng cặp đôi chỉ có 1 tháng yêu nhau trong êm đềm. Thời gian sau đó, họ thường cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Vy nhận ra, đôi bên không đồng điệu về tính cách và tâm hồn như cô vẫn nghĩ.

Trong lần Vy theo Khoa về nhà ra mắt, giữa cô và bố mẹ của bạn trai gặp một vài vấn đề khúc mắc. Dự định làm lễ dạm ngõ cũng vì chuyện đó mà gác lại. Cặp đôi thậm chí còn chia tay, cắt đứt liên lạc với nhau.

Không ngờ, sau đó không lâu, Vy phát hiện mình đã mang thai được 2 tháng. Cô nhắn tin thông báo việc này với Khoa.

Hôm ấy, Khoa đang đi phỏng vấn xin việc. Thấy tin nhắn đến, anh nghĩ: “Sao bạn này vẫn nhắn tin cho mình?”. Khi biết bạn gái cũ đã mang thai, anh rất bất ngờ.

“Lúc đó, tình cảm của tôi còn nhiều, tôi biết cô ấy cũng vẫn yêu tôi. Ngay sau đó, tôi chạy về với cô ấy bằng mọi giá.

Chúng tôi trao đổi và thống nhất được những việc cần làm. Tôi về dọn đồ chuyển sang nhà cô ấy ở luôn”, Khoa chia sẻ.

Khoa hạnh phúc với lựa chọn của mình. Ảnh cắt từ clip

Hiện tại, bé trai của cặp đôi đã được 1 tuổi. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể tổ chức một đám cưới trọn vẹn.

Cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ có nhiều cung bậc cảm xúc. Khoa là người chồng tâm lý nhưng có đam mê trêu chọc vợ khiến Vy nhiều lúc "phát điên". Vy mong muốn chồng quan tâm, để ý đến cảm xúc của vợ nhiều hơn một chút để cô cảm thấy mình được yêu thương trọn vẹn.

Khuyết điểm của Vy là nóng tính, “chuyện bé xé ra to” khiến Khoa nhiều khi bị áp lực. Khoa mong muốn vợ kiên nhẫn và bình tĩnh hơn.

Trên sóng Vợ chồng son, Khoa nắm tay vợ nhắn nhủ: “Em có nhớ lần mình đi thử đồ cưới không? Ngày đó, anh đã nói: ‘Em làm vợ anh nhé!’.

Anh muốn chúng mình yêu thương nhau, hiểu cho nhau. Như những gì chúng ta đã cố gắng từ trước đến giờ, anh vẫn luôn yêu thương và tôn trọng em. Lời hứa của anh về một đám cưới, chắc chắn anh sẽ làm được nên em đừng suy nghĩ nhiều”.

Vy bật khóc xúc động trước những chia sẻ của chồng.