Đồng cảm

Tham gia chương trình Hẹn ăn trưa tập 5A, nam lập trình viên Trần Văn Sâm (30 tuổi, quê TP Đà Nẵng) khiến người xem cùng nữ khách mời liên tục bất ngờ. Trước khi trở thành lập trình viên, Văn Sâm trải qua đoạn đầu cuộc đời nhiều biến cố.

Sau khi bố mất, Sâm buộc phải tạm dừng việc học đại học để đi làm thêm ở các quán nhậu. Sau đó, anh học và biểu diễn ảo thuật đường phố mưu sinh. Ít lâu sau, Văn Sâm được một ông bầu hỗ trợ cho theo nghiệp biểu diễn ảo thuật.

Khi có thu nhập ổn định, Sâm tiếp tục việc học và trở thành giảng viên tại một trường cao đẳng. Thời gian gần đây, Sâm quyết định đến với công việc lập trình viên.

Văn Sâm và Huyền Trang tại chương trình Hẹn ăn trưa. Ảnh: Hẹn ăn trưa

Sâm được bạn bè nhận xét là người hiền lành, chăm chỉ. Tuy vậy, nam lập trình viên tự nhận mình có tật xấu là hay ngủ nướng trong những ngày không bận rộn.

Trước khi đến chương trình, Sâm trải qua 3 mối tình. Trong đó, lần yêu thứ ba để lại cho Sâm nhiều bài học cuộc sống, giúp anh trưởng thành hơn.

Kết thúc cuộc tình kéo dài 6 năm, Sâm chưa yêu thêm lần nào và quyết định tìm kiếm nửa kia tại Hẹn ăn trưa. Tại chương trình, Sâm mong muốn tìm được mẫu bạn gái có tính cách đơn giản, tinh tế.

Cùng tham gia chương trình là cô nhân viên văn phòng Bùi Thị Huyền Trang (29 tuổi, đang làm việc tại Hà Nội). Nghe những lời chia sẻ của Văn Sâm, Huyền Trang cảm nhận anh là một người ấm áp.

Về tình trường, Trang cũng trải qua 2 lần yêu. Tuy nhiên, các mối tình của cô tự đến, tự đi một cách nhẹ nhàng, không để lại nhiều nỗi buồn.

Trang tự nhận mình là một cô gái mạnh mẽ, có tính kiên trì, nỗ lực trong mọi việc. Vì vậy, Trang mong muốn tìm được người bạn trai có cùng tính cách.

Cách tặng quà độc đáo

Khi tấm chắn ngăn cách giữa khách mời được tháo bỏ, cả hai dành cho nhau những ánh nhìn thiện cảm. Huyền Trang chủ động gửi tặng nam khách mời món quà gặp mặt.

Trong khi đó, Văn Sâm có phần tặng quà đầy bất ngờ. Nam lập trình viên liên tục tặng Huyền Trang các món quà ý nghĩa. Mỗi khi tặng một món quà, anh lại khéo léo lồng chúng vào các màn biểu diễn ảo thuật thú vị, lãng mạn.

Cách tặng quà độc đáo khiến Huyền Trang không khỏi thích thú.

Thời gian cùng ăn trưa, hai khách mời trò chuyện cởi mở. Huyền Trang đánh giá Văn Sâm là người tình cảm, ấm áp. Cô gái cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nghị lực vươn lên trong cuộc sống của nam khách mời.

Cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung khi đều nêu quan điểm không thích bị áp đặt trong quan hệ tình cảm. Về vấn đề hôn nhân, Văn Sâm sẵn sàng kết hôn ngay sau khi tìm được nửa kia phù hợp.

Nam lập trình viên tự tin cho biết, sẽ đem đến cho người mình yêu cuộc sống hạnh phúc, không phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền.

Trong khi đó, Huyền Trang bày tỏ sẽ tính chuyện kết hôn sau 1-2 năm nếu tìm được người ưng ý.

Hai khách mời quyết định bấm nút chọn nhau, cho nhau cơ hội tìm hiểu để có mối quan hệ xa hơn. Ảnh: Hẹn ăn trưa

Trước khi đến giây phút quyết định có bấm nút chọn nhau hay không, Văn Sâm gửi đến đàng gái lời nói chân thành: “Cám ơn em đã vượt quãng đường xa đến đây để chúng ta có duyên gặp gỡ.

Anh nghĩ chúng ta nên như tựa đề cuốn sách anh tặng em Đừng bỏ lỡ nhau. Mình hãy cho nhau cơ hội để gặp gỡ, tìm hiểu”.

Đáp lại, Huyền Trang thêm một lần khẳng định sự thiện cảm của bản thân dành cho Văn Sâm. Cô nhân viên văn phòng cũng đồng tình để mọi chuyện tùy duyên.

Ngay sau đó, đôi khách mời cùng đặt tay lên nút bấm đèn tình yêu, nhắm mắt lắng nghe trái tim mình mách bảo. Sau ít giây lắng đọng trong hồi hộp, đèn tình yêu ở hai cửa sổ bật sáng trong tiếng vỗ tay chúc mừng của MC.

Cặp đôi nắm tay nhau, hứa hẹn nhiều điều về thời gian hẹn hò sắp tới.