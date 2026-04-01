Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Phạm Chánh Tính (quê gốc ở An Giang, hiện sống tại TPHCM) và Lê Thị Thảo Ngân (làm công việc kinh doanh ở TPHCM). Trước khi bén duyên với Ngân và cùng cô “kết tóc xe duyên”, Chánh Tính từng trải qua quãng thời gian dài để hiểu rõ bản thân mình.

Tính kể lại đoạn tình trường rối ren của mình. Năm 2012, khi mới lên TPHCM sống và học tập, anh yêu một cô bạn cùng lớp. Sau 2 năm gắn bó, anh theo cô gái đó về ra mắt gia đình. Dù được bố mẹ ủng hộ nhưng tình cảm của họ vẫn tan vỡ vì cảm thấy đôi bên không còn sự kết nối bền chặt như trước.

Cặp đôi bỏ qua những lời dị nghị, đàm tiếu để đến với nhau. Ảnh cắt từ clip

“Sau khi kết thúc mối quan hệ đó, tôi bước vào một mối quan hệ với người cùng giới. Bản thân tôi cũng không lý giải được sự thay đổi này”, Tính chia sẻ.

Anh duy trì mối quan hệ ấy suốt 7 năm. Trong thời gian này, Ngân làm việc tại xưởng sản xuất của gia đình Tính nên phần nào biết chuyện. Tuy vậy, cô không mấy bận tâm vì ngay từ đầu chưa có thiện cảm với anh.

“Năm 2023, gia đình tôi gặp biến cố. Tôi bỏ lại mọi thứ ở TPHCM, về quê cùng gia đình giải quyết công việc”, Tính kể.

Tính từng có 7 năm yêu người đồng giới. Ảnh cắt từ clip

Kể từ đó, Tính thường xuyên đi lại giữa An Giang và TPHCM để giải quyết công việc kinh doanh của gia đình. Nữ nhân viên hỗ trợ anh tận tình chính là Thảo Ngân. Không biết từ lúc nào, anh nảy sinh tình cảm với cô. Cảm xúc đặc biệt với người đồng giới cũng được anh bỏ lại, không chút vương vấn.

“Tôi không thể lý giải được. Lúc ấy, tôi có cảm xúc mãnh liệt với Ngân, chỉ mong có một gia đình hạnh phúc, con cái đuề huề với cô ấy.

Tôi hỏi Ngân rằng ‘anh đã chấm dứt mọi mối quan hệ cũ để nghiêm túc tìm hiểu em. Em đã biết về quá khứ của anh, liệu em có ngại quen anh không?’”, Tính kể.

Thảo Ngân thừa nhận, thời đểm ấy cô ‘nửa tin nửa ngờ’. Tuy nhiên, cô vẫn cho anh chàng cơ hội thể hiện tình cảm của mình. Theo thời gian, sự chân thành của Tính đã khiến cô rung động.

“Tôi bị mọi người đàm tiếu, dị nghị nhiều lắm. Có người nói, tôi quen Ngân chỉ để kiếm mụn con chứ không phải có tình cảm thật.

Từ ngày công khai tình cảm cho đến khi về chung một nhà, chúng tôi không có ngày nào được ăn ngon, ngủ yên. Mọi người đánh giá rất tiêu cực.

Tuy nhiên, tôi nói với vợ rằng ‘chúng ta chỉ tiếp nhận những thứ tích cực. Những thứ khác thì xem như gió thoảng qua tai’. Bây giờ thì vợ tôi đã quen hơn với điều đó”, Tính kể.

Ngân rung động trước sự chân thành của Tính. Ảnh cắt từ clip

Gia đình Tính khi biết chuyện cũng có chút trăn trở. Bởi lẽ, định hướng công việc và tương lai giữa đôi bên khá khác biệt.

Khi thấy con trai kiên định với tình cảm của mình, bố mẹ Tính nói với anh: “Nếu con yêu Ngân thật thì bỏ hết công việc ở xa đi, về đây lo cho Ngân. Con đừng cưới Ngân về rồi lại bỏ đi, người ta sẽ càng dị nghị”. Tính lắng nghe và đáp ứng mọi yêu cầu của bố mẹ để được cưới Ngân làm vợ.

Phía gia đình Ngân ban đầu có chút đắn đo nhưng sau đó cũng tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của con gái.

Ngày theo Ngân về gặp bố mẹ xin cưới, bố vợ tương lai đã nói một câu khiến Tính cả đời không quên: “Ba không quan tâm công việc ở ngoài xã hội của con như thế nào vì đó là tính chất công việc của con, giúp con kiếm ra tiền mà không ảnh hưởng gì đến xã hội”.

Cuối năm 2025, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Hiện tại, Ngân đã mang thai con đầu lòng được 5 tháng.

Tính kể, kể từ khi cặp đôi thông báo tin vui, hai bên gia đình liên tục mở tiệc ăn mừng. Vợ chồng anh cũng rất hạnh phúc và mong chờ ngày được đón em bé chào đời.

Cuối chương trình, Tính nắm tay bày tỏ với vợ: “Em là người phụ nữ đồng hành với anh kể từ nay về sau. Cảm ơn em đã tin tưởng và chọn anh làm chồng.

Cuộc sống hôn nhân đôi khi cũng có cãi vã. Anh không hứa sẽ mang hạnh phúc nhất có thể cho em nhưng sau này, dù vui hay buồn anh chỉ mong được nắm tay em đi hết cuộc đời. Em có đồng ý không?”.

Ngân hạnh phúc đáp: “Em đồng ý”.