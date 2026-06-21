Thuở nhỏ, Ngọc Thắm (29 tuổi, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) từng được tham dự nhiều đám cưới xinh đẹp, mang đậm phong cách xưa.

Video ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp trong đám hỏi của cô dâu Tây Ninh

Cô cũng được nghe mẹ kể về đám cưới thập niên 90, không khí hạnh phúc và ấm áp khi họ hàng, xóm giềng giúp dựng cổng cưới, trang trí không gian cưới. Chất liệu trang trí hôn lễ ngày ấy đều là những thứ “cây nhà lá vườn”, tuy giản dị, mộc mạc nhưng vẫn mang vẻ đẹp rất riêng.

Ngọc Thắm vẫn luôn mong có một đám hỏi xinh đẹp và độc đáo như vậy. Trong ngày trọng đại, cô muốn mặc áo dài truyền thống, không gian cưới được trang hoàng bởi cây trái trong vườn nhà với những gam màu rực rỡ.

Cổng cưới xinh đẹp được làm từ "cây nhà lá vườn"

Và hơn hết, cô muốn được chứng kiến cảnh gia đình quây quần trang trí đám hỏi, vừa làm vừa trò chuyện ấm áp, thân tình.

“Ngày thường, ai cũng bận việc riêng, ít có dịp gần gũi. Tôi mong ngày vui của mình là dịp kết nối người thân trong gia đình”, Thắm kể.

Đám hỏi của Ngọc Thắm được tổ chức vào tháng 5/2026. Tất cả những gì cô ấp ủ về ngày vui trọn vẹn đều được thực hiện trong dịp này. May mắn, ý tưởng của cô được gia đình ủng hộ nhiệt tình.

Không gian đám hỏi được trang trí hài hòa

Thắm không thuê đơn vị trang trí chuyên nghiệp mà nhờ người thân, xóm giềng hỗ trợ chuẩn bị cho đám hỏi. Cổng cưới, sân khấu và lễ gia tiên được trang trí bằng hoa tươi, lá dừa, cây chuối, rơm cuộn, đủng đỉnh và một số loại trái cây như dừa nước, mít, si rô đỏ…

“Ba dùng xe lôi chở các anh chị em đi xin rơm, lá dừa… Các loại trái cây đa phần lượm lặt từ vườn nhà, một số loại mua của bà con, cũng có loại do hàng xóm mang tặng. Riêng dừa nước, chú rể cất công xin của bạn bè gửi từ Đồng Tháp lên.

Tổng cộng, có khoảng 10 người hỗ trợ tôi trang trí đám hỏi”, Thắm kể.

Với sự xuất hiện của một số món đồ xưa cũ như xe 67 của bố cô dâu, xe cub của chú rể..., không gian đám hỏi của Thắm thêm phần hoài niệm.

Khoảnh khắc xinh đẹp và độc đáo trong đám hỏi của Ngọc Thắm

“Tôi thấy ấm áp và hạnh phúc trong suốt quá trình chuẩn bị cho đám hỏi. Mọi thứ diễn ra gần gũi và tự nhiên, anh em vừa làm vừa nghe nhạc xưa, ai cũng hào hứng, phấn khởi.

Khi hoàn thành, tôi ngỡ ngàng vì mọi thứ quá xinh đẹp”, Thắm chia sẻ.

Quan khách dự đám hỏi khen ngợi không ngớt về không gian buổi lễ. Các vị khách lớn tuổi ngắm nghía và nhớ về đám hỏi, đám cưới xưa. Những vị khách trẻ tuổi thì hào hứng chụp ảnh, quay video làm kỷ niệm.

Riêng chú rể đã không giấu được sự xúc động khi thấy cô dâu của mình trong tà áo dài truyền thống. Hình ảnh này được Thắm giữ kín đến giây phút cuối cùng xem như món quà bất ngờ dành tặng chú rể.

“Hai nhà cách nhau 22km, anh ấy sang hỗ trợ tôi rất nhiều trong những ngày chuẩn bị đám hỏi. Dây trân châu trong nhà do anh ấy tự tay treo lên, những tấm bảng trang trí cũng do anh ấy tự tay thiết kế theo sở thích của tôi.

Nhờ thế, tôi thấy ngày vui của mình ý nghĩa hơn”, Thắm kể.

Cô dâu Tây Ninh hạnh phúc vì có đám hỏi đẹp như ý nguyện

Đám cưới của Thắm sẽ được tổ chức vào tháng 7/2026 theo phong cách hiện đại. Vợ chồng cô đang tích cực chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ để có ngày vui trọn vẹn.

Ngọc Thắm và Ngọc Hải (30 tuổi, quê Tây Ninh) quen biết nhau qua mạng xã hội vào đầu năm 2022. Sau một thời gian nói chuyện, cảm thấy hòa hợp và tương đồng về quan điểm sống cũng như dự định trong tương lai, cặp đôi quyết định hẹn hò.

Tháng 6/2022, Thắm sang Nhật làm việc. Khi trở về nước sau 3 năm yêu xa, Thắm quyết định nên duyên cùng người thương. Họ về chung một nhà trong sự tác thành của hai bên gia đình.

Ảnh và video: NVCC